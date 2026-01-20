Australia aprueba leyes contra discurso de odio y armas tras ataque en Sydney

El Parlamento de Australia aprobó el martes leyes contra el discurso de odio y sobre armas propuestas después de que dos tiradores mataran a 15 personas en un festival judío en Sydney el mes pasado, en un ataque que las autoridades dicen fue inspirado por el grupo Estado Islámico.

Las leyes crean nuevas restricciones a la posesión de armas y establecen un programa de recompra financiado por el gobierno para compensar a las personas obligadas a entregar sus armas de fuego.

Las leyes contra el discurso de odio permiten prohibir grupos que no encajan en la definición oficial de organización terrorista como el grupo islamista Hizb ut-Tahrir. Hizb ut-Tahrir ya está prohibido en algunos países.

El gobierno había planeado inicialmente una sola ley, pero separó los temas en dos proyectos presentados a la Cámara de Representantes el martes.

Ambos planes pasaron inicialmente por la Cámara, donde el gobierno del Partido Laborista de centroizquierda tiene la mayoría de los escaños. La ley sobre armas de fuego fue la primera en ser aprobada por el Senado, donde ningún partido tiene mayoría, con una votación de 38 a 26. La ley contra el discurso de odio le siguió con una votación de 38 a 22 en la cámara alta de 76 escaños.

El ministro de Asuntos Internos, Tony Burke, dijo al Parlamento que los presuntos atacantes de Sydney -- Sajid Akram, de 50 años y su hijo Naveed Akram, de 24 -- no hubiesen podido tener armas si esas leyes hubiesen estado en vigencia en ese entonces.

El padre, quien fue abatido por la policía durante el ataque a los fieles judíos durante las celebraciones de Janucá en Bondi Beach el 14 de diciembre, poseía legalmente las armas utilizadas.

Su hijo, que resultó herido, ha sido acusado de docenas de delitos, incluidos 15 cargos de asesinato y uno de cometer un acto terrorista.

Burke afirmó que el padre, nacido en India, no hubiera podido tener armas bajo las leyes propuestas porque no era ciudadano australiano. El hijo, nacido en Australia, tampoco hubiera podido porque había estado bajo vigilancia de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad, o ASIO, en 2019 por su asociación con presuntos extremistas.

“Al responder al ataque terrorista antisemita, necesitamos abordar la motivación y necesitamos abordar el método", dijo Burke al Parlamento. "Estamos tratando con dos personas que tenían un horrible fanatismo antisemita en sus mentes y en sus corazones. Y tenían armas que no deberían haber tenido”.

Bajo las nuevas leyes, ASIO también podrá ayudar a decidir qué grupos de odio deben ser prohibidos. El grupo neonazi National Socialist Network ha anunciado planes para disolverse en lugar de aceptar que sus miembros estén bajo vigilancia.

El partido opositor Nationals se había opuesto a la legislación contra el discurso de odio, argumentando que podría afectar la libertad de expresión.

“La legislación necesita enmiendas para garantizar mayores protecciones contra consecuencias no deseadas que limiten los derechos y la libertad de expresión de los australianos comunes y de la comunidad judía”, declaró el líder de los Nationals, David Littleproud, en un comunicado el martes por la noche.

El Parlamento iba a reanudar sesiones en febrero, pero fue convocado antes para responder al peor tiroteo masivo de Australia desde 1996.

Un tirador solitario mató a 35 personas en el estado de Tasmania ese año, en una masacre que impulsó a la nación a introducir estrictas leyes antiviolencia que redujeron drásticamente el número de armas de fuego de disparo rápido en posesión pública. El gobierno entonces recompró casi 700.000 armas.

Pero los estados de Tasmania y Queensland y el Territorio del Norte están resistiendo el impulso federal para una nueva recompra de armas, para la cual los estados y territorios deben pagar la mitad del costo.

Burke indicó que su gobierno continuará negociando con los estados y territorios sobre la recompra.

