Fuerzas de seguridad marroquíes arrestan a casi 300 migrantes que trataban de llegar a Ceuta, España

Cientos de migrantes que intentaban llegar al enclave español de Ceuta por tierra y mar fueron detenidos por fuerzas de seguridad marroquíes, informó el domingo la televisión estatal de Marruecos, mientras las autoridades reforzaban la seguridad a lo largo de la frontera tras llamados a un nuevo cruce masivo.

La cadena estatal marroquí Medi 1 TV indicó que 294 migrantes de África subsahariana fueron detenidos el sábado cuando intentaban entrar en Ceuta. Las autoridades también detuvieron a 61 marroquíes acusados de facilitar los intentos de migración, reportó la emisora.

Los intentos de cruce se produjeron después de un aumento de publicaciones en redes sociales que instaban a los migrantes a dirigirse a Ceuta, una ciudad española en la costa norte de Marruecos. En respuesta, las autoridades marroquíes y españolas reforzaron la presencia de seguridad y limitaron el movimiento hacia la zona.

El intento más reciente se produce dos semanas después de que decenas de miles de migrantes, impulsados por la pobreza y la desinformación, acudieran en tropel hacia Ceuta, en una de las crisis migratorias más mortíferas que han golpeado la región. Al menos 90 personas murieron a ambos lados de la frontera, según cifras oficiales, mientras que grupos de derechos humanos dieron a conocer cifras más altas.

El Ministerio del Interior no respondió a las preguntas de la AP sobre las detenciones más recientes ni sobre la cantidad de personal de seguridad desplegado alrededor de la frontera para impedir un nuevo impulso migratorio.

Un alto diplomático marroquí señaló previamente que más de 20.000 efectivos de seguridad marroquíes se despliegan a diario a lo largo de la frontera con Ceuta, con un costo de cientos de millones de dólares. El diplomático no estaba autorizado a ser identificado públicamente al hablar del tema y declaró bajo condición de anonimato.

Miles de migrantes de toda África y de otros lugares viajan a Marruecos cada año, huyendo de conflictos, pobreza e inestabilidad y buscando una ruta hacia Europa. Muchos intentan llegar a Ceuta o a Melilla, otro enclave español en la costa norte de Marruecos, con la esperanza de que, con el tiempo, puedan llegar a la España peninsular y acceder a mejores oportunidades económicas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.