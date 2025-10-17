Dos ucranianos niegan haber planeado incendios en propiedades vinculadas a primer ministro británico

Dos hombres ucranianos se declararon no culpables el viernes de planear ataques incendiarios a principios de este año en propiedades vinculadas al primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer.

Roman Lavrynovych, de 21 años, y Petro Pochynok, de 35 años, se declararon no culpables de conspiración para cometer incendio con la intención de poner en peligro la vida entre el 1 de abril y el 13 de mayo.

Se les acusa, junto con Stanislav Carpiuc, ciudadano rumano nacido en Ucrania, de incendiar la casa personal de Starmer, junto con una propiedad donde vivió una vez y un auto que había vendido.

Carpiuc, de 27 años, no presentó una declaración durante la audiencia en la Corte Penal Central de Londres.

Los fiscales dijeron que el caso no se estaba tratando como terrorismo.

"Claramente están coordinados y deben tener algún motivo o propósito detrás de ellos", afirmó el juez Bobbie Cheema-Grubb, quien fijó el 27 de abril como fecha tentativa para el juicio.

No se reportaron heridos por los incendios en el norte de Londres, que ocurrieron en tres noches entre el 8 y el 12 de mayo.

Starmer y su familia se habían mudado de su casa tras ser elegido en julio del año pasado, y viven en la residencia oficial del primer ministro en Downing Street.

Un Toyota RAV4 que Starmer poseyó una vez fue incendiado el 8 de mayo, justo en la misma calle de la casa donde vivía antes de convertirse en primer ministro. La puerta de un edificio de apartamentos donde vivió una vez fue incendiada el 11 de mayo, y el 12 de mayo la entrada de su casa quedó carbonizada tras ser incendiada.

Starmer calificó los incendios como "un ataque contra todos nosotros, contra la democracia y los valores que defendemos".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.