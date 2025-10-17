Explosión en edificio residencial deja 3 muertos y 13 heridos en la capital de Rumanía

Una potente explosión destrozó el viernes dos plantas de un edificio de apartamentos en la capital de Rumania y causó tres muertos y al menos 13 heridos, según las autoridades.

La explosión afectó al quinto y sexto piso de un inmueble de ocho alturas, explicó la Inspección de Situaciones de Emergencia de Bucarest. Más de una docena de vehículos de emergencias, incluidos 11 camiones de bomberos y cuatro unidades móviles de cuidados intensivos, fueron enviados al lugar del incidente, en Calea Rahovei, en el Sector 5 de la ciudad.

La causa de la explosión no estuvo clara de inmediato, pero las autoridades dijeron que se cortó el suministro de gas en la zona como medida de precaución.

El Ministerio de Salud indicó que las víctimas presentaban politraumatismos y quemaduras.

El ministerio reportó más tarde que una persona fue encontrada muerta bajo una losa de concreto en el sexto piso del edificio. Al menos 13 fueron trasladadas a hospitales en la capital.

Todos los residentes fueron evacuados del inmueble y los rescatistas llevaron a cabo operaciones de búsqueda para determinar si había atrapados. Estudiantes y profesores de una escuela cercana también fueron desalojados por precaución, señaló la Inspección Escolar de Bucarest.

Los videos compartidos por las autoridades de emergencias mostraban graves daños en la fachada de los departamentos de una esquina del edificio tras la explosión, que también parecía haber destrozado ventanas en apartamentos próximos. En la calle, había escombros esparcidos.

"Tras la explosión, otro bloque de apartamentos cercano se vio afectado, donde se observaron elementos de construcción desprendidos de la fachada", indicaron las autoridades de emergencia en un comunicado.

