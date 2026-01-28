Espectacular alud obliga a evacuar a 1.500 de una localidad en Sicilia

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, recorrió el miércoles un pueblo del sur de Sicilia donde días de intensas lluvias provocadas por un ciclón desencadenaron un enorme deslave que causó el derrumbe de un extremo de la localidad, echando abajo casas y obligando a evacuar a más de 1.500 personas.

La zona del alud abarcaba cuatro kilómetros (2,5 millas) y los equipos de Protección Civil crearon una "zona de exclusión" de 150 metros (yardas) de ancho. En el límite de Niscemi, algunos vehículos y estructuras cayeron 20 metros por el acantilado, mientras que otras casas permanecían peligrosamente encaramadas al borde del terreno en continuo movimiento.

Las autoridades advirtieron que los residentes con casas en la zona, frente a la ciudad de Gela, en la costa suroeste de Sicilia, tendrán que encontrar alternativas residenciales a largo plazo, ya que el terreno encharcado de agua era demasiado inestable.

“Toda la colina se está derrumbando sobre la llanura de Gela”, afirmó el jefe de Protección Civil, Fabio Ciciliano. "Para ser honesto, hay casas ubicadas al borde del deslave que, obviamente, ya no pueden ser habitadas, por lo que necesitamos trabajar con el alcalde para la reubicación permanente de estas familias".

El gobierno central incluyó el lunes a Niscemi en una declaración de estado de emergencia para varias regiones del sur, y reservó una cuantía inicial de 100 millones de euros (120 millones de dólares), aunque las autoridades sicilianas estimaron el miércoles que los daños totales ascendías a 2.000 millones de euros (2.400 millones de dólares).

Meloni sobrevoló en helicóptero la zona del deslizamiento de tierras y se reunió con autoridades locales y regionales en el ayuntamiento, pero no realizó declaraciones.

Ubicada en el interior desde Gela, Niscemi no es ajena a los deslaves. La ciudad se construyó sobre capas de arena y arcilla que se vuelven particularmente permeables con lluvias intensas y ya se habían desplazado antes. La última vez fue en 1997, cuando un deslizamiento obligó a evacuar a 400 personas, según los geólogos.

“Hoy, la situación se repite con características aún más significativas: el frente del alud se extiende por unos cuatro kilómetros y afecta directamente a las casas que dan a la pendiente”, advirtió Giovanna Pappalardo, profesora de geología aplicada en la Universidad de Catania de la isla.

El último deslave, que comenzó el domingo cuando el ciclón Harry azotó el sur de Italia, ha reavivado las disputas políticas acerca del motivo por el que se permitió construir en terrenos que, debido a su composición geológica, tienen un alto riesgo de aludes.

El presidente del gobierno regional de Sicilia, Renato Schifani, de centro-derecha, reconoció que esas preguntas son legítimas. Pero apuntó que lleva apenas unos años en el cargo, y que el principal problema ahora es la respuesta institucional para ayudar a los residentes afectados.

Mientras tanto, la líder del opositor Partido Democrático de centro-izquierda, Elly Schlein, propuso que el gobierno de Meloni reasigne 1.000 millones de euros aprobados para su controvertido puente entre Sicilia y el territorio continental, y los destine a las regiones afectadas por la tormenta, ya que el proyecto del puente está inmerso en recursos judiciales.

