En la cuna de Boko Haram, el colapso de USAID amenaza a una escuela para víctimas del extremismo

Israel Peter tenía seis años cuando los extremistas islámicos de Boko Haram atacaron su aldea en el noreste de Nigeria y su familia huyó. Ocho años después, todavía no ha vuelto a la escuela.

Una inusual ocasión para cambiar eso desapareció este año, cuando una organización sin ánimo de lucro que ofrecía educación gratuita a las víctimas de Boko Haram rechazó la solicitud de Peter. Citó la pérdida abrupta de los fondos estadounidenses cuando el gobierno del presidente Donald Trump desmanteló la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). Varios patrocinadores del centro había recibido financiamiento de la agencia.

"Ahora mi futuro no será brillante", dijo Peter, quien sueña con ser ingeniero. Su voz temblorosa apenas era un susurro. Pasa sus días ayudando en la pequeña granja de su padre. No pueden permitirse pagar las cuotas escolares.

La escuela, gestionada por la Fundación Islámica Future Prowess, ha ayudado a 3.000 niños en el estado de Borno, el epicentro del conflicto con Boko Haram, que dura ya 16 años y ha desplazado y dejado huérfanos a muchos.

Boko Haram, que quiere establecer la ley islámica en la región, prohíbe la educación occidental y saltó a la fama mundial con el secuestro masivo de estudiantes.

The Associated Press visitó la región para documentar cómo los recortes de financiamiento por parte de Estados Unidos, el que fue el principal donante de Nigeria, han afectado a la población civil en uno de los conflictos más largos del mundo. Más de 35.000 personas han muerto y 2,6 millones tuvieron que huir de sus hogares en zonas de Nigeria, Camerún, Níger y Chad.

Sin la ayuda económica de Estados Unidos, la escuela ha dejado ir a 700 de sus 2.200 estudiantes, además de a 20 maestros, según funcionarios, sin que haya nuevas matriculaciones y con la posibilidad de nuevos recortes.

Millones de personas en la región han dependido en gran medida de grupos de ayuda humanitaria y de socios extranjeros para sobrevivir. USAID había financiado una variedad de proyectos, desde atención médica hasta educación y bienestar social, entregando 1.500 millones de dólares a Nigeria entre 2023 y 2024. Ahora, solo unos pocos proyectos como PEPFAR sobreviven.

Otros donantes, como Reino Unido, también se han retirado citando necesidades financieras urgentes en su territorio.

“El alcance de USAID era enorme y beneficiaba a millones de niños nigerianos. Su retirada repentina ha creado un vacío crítico que debe abordarse de forma urgente”, apuntó Crystal Ikanih-Musa, exresponsable regional de defensa de África en el Fondo Malala, que se centra en la educación.

El comisionado estatal de Borno, Lawan Clark, dijo a la AP que el impacto de la retirada del financiamiento de Estados Unidos en la educación no es significativo, ya que los donantes se enfocan principalmente en ayudar a los estudiantes a aprender dentro de las estructuras existentes.

Pero muchas familias como la de Peter no pueden permitírselo.

Alejar a los niños de los reclutadores de Boko Haram

A pesar de tener el mayor número de niños sin escolarizar en el mundo —más de 10 millones, según UNICEF— el gobierno de Nigeria dedica entre el 4% y el 7% de su presupuesto federal a la educación, por debajo del 15-20% recomendado por la agencia de Naciones Unidas.

El impacto de la falta de fondos es mucho peor en el noreste, donde el conflicto ha arruinado infraestructura clave y las familias están preocupadas por sobrevivir.

La escuela de la Fundación Islámica Future Prowess se fundó en el estado de Borno en 2007, dos años antes de que comenzaran los combates, y en un primer momento proporcionaba educación a los huérfanos. Pero su misión se expandió para ayudar a los menores afectados por el conflicto.

Ahora, los responsables de la escuela y los grupos de ayuda temen que los niños a los que ya no pueden apoyar acaben en la órbita de los extremistas.

“Con lo que está sucediendo, no hace falta reclutarlos, solo tienen que regresar al interior para comenzar a luchar”, afirmó Zannah Mustapha, fundador de la escuela.

Algunos de los niños que solicitaron estudiar en el centro son antiguos miembros de Boko Haram que desertaron y renunciaron a la violencia, añadió. No estaba claro si alguno de ellos estaba entre los que tuvieron que abandonar la escuela.

Sus temores eran compartidos por analistas que apuntan que Boko Haram es conocido por reclutar a niños vulnerables para combatir.

La situación “solo puede jugar a favor de los yihadistas, conocidos por explotar problemas como este para su beneficio”, dijo Malik Samuel, investigador nigeriano de seguridad en Good Governance Africa.

Pocas opciones

En una región con pocas alternativas educativas, la Fundación Islámica Future Prowess ha sido reconocida por dar a miles de niños a lo largo de los años una oportunidad única de alcanzar sus sueños.

Yusuf Mustapha, un de sus graduados, cursa el último año de ciencias de la computación en una universidad en el suroeste de Nigeria. Sus padres fueron asesinados por Boko Haram.

“Si no hubiera ido a esta escuela, no sé cómo habría sido mi vida porque no tenía a nadie que pagara mi educación, ni siquiera la comida que tomaba”, aseguró el joven de 21 años.

Aunque la educación primaria es oficialmente gratuita en Nigeria, en la mayoría de los estados, incluido Borno, los padres sufragan el mantenimiento y otras necesidades, que a menudo oscilan entre las 5.000 y las 15.000 nairas (de 3,27 a 9,80 dólares). Eso puede equivaler al salario de un mes para muchos en uno de los países más pobres del mundo.

Ramatu Usman está entre los estudiantes que dejaron la escuela este año, justo antes de sus exámenes de secundaria. Quería estudiar medicina, pero ahora dedica el tiempo tejer gorros para vender.

Su desesperada madre, Hajara Musa, dijo que llora todos los días por su hija y ha estado tratando de recaudar fondos para que regrese a la escuela. No ha sido fácil.

“Una escuela de calidad es muy importante, especialmente en este entorno (peligroso)”, declaró. “Los que no van a la escuela tienen una vida miserable".

The Associated Press recibe apoyo financiero para la cobertura de salud global y desarrollo en África de la Fundación Gates. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentre los estándares de AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y áreas de cobertura financiadas en AP.org.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.