EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Estados Unidos le ofrece a Ucrania garantías de seguridad por un período de 15 años como parte de un plan de paz propuesto, dijo el lunes el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, aunque expresó que preferiría un compromiso estadounidense de hasta 50 años para disuadir a Rusia de futuros intentos de apoderarse de tierras de su vecino por la fuerza.

El presidente estadounidense Donald Trump recibió a Zelenskyy en su complejo turístico en Florida el domingo e insistió en que Kiev y Moscú están "más cerca que nunca" de un acuerdo de paz.

Sin embargo, los negociadores aún intentan lograr un avance en temas clave, incluyendo de dónde se retirarán las fuerzas y el destino de la planta nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia, una de las 10 más grandes del mundo. Trump recalcó que las negociaciones encabezadas por Estados Unidos durante meses aún podrían venirse abajo.

"Sin garantías de seguridad, de manera realista, esta guerra no terminará", dijo Zelenskyy a los periodistas en mensajes de voz, en respuesta a preguntas enviadas a través de un chat de Whatsapp.

Ucrania ha estado luchando contra Rusia desde 2014, cuando esta se anexó la península de Crimea ilegalmente y separatistas respaldados por Moscú tomaron las armas en el Donbás, una región industrial vital en el este de Ucrania.

Los detalles de las garantías de seguridad no se han hecho públicos, pero Zelenskyy dijo el lunes que incluyen cómo se monitorearía un acuerdo de paz, así como la "presencia" de socios. No dio más detalles, pero Rusia ha dicho que no aceptará el despliegue en Ucrania de efectivos de países de la OTAN.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el lunes que se prevé que el presidente ruso Vladímir Putin y Trump hablen en un futuro cercano, pero no había indicios de que el mandaario ruso hable con Zelenskyy.

El presidente francés Emmanuel Macron indicó que los aliados de Kiev se reunirán en París en enero para "finalizar las contribuciones concretas de cada país" a las garantías de seguridad.

Trump dijo que sopesaría extender las garantías de seguridad de Estados Unidos para Ucrania más allá de 15 años, según Zelenskyy. Las garantías requerirían la aprobación del Congreso estadounidense, así como de los parlamentos de otros países involucrados en la supervisión de cualquier acuerdo, señaló.

Zelenskyy expresó que quiere que el plan de paz de 20 puntos a discusión sea aprobado por los ucranianos en un referéndum nacional.

Sin embargo, llevar a cabo una votación requiere un alto el fuego de al menos 60 días, y Moscú no ha mostrado disposición para una tregua si no hay un acuerdo completo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.