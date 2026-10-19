Dos hombres se entregan tras estrellar su auto contra valla de aeropuerto en Alemania

Dos hombres se entregaron luego que un vehículo embistió la valla del aeropuerto de la ciudad de Leipzig en Alemania, informó el lunes la policía local, un incidente que generó preocupación tras la colocación de un dron en el mismo aeropuerto que las autoridades atribuyeron a Rusia.

Los dos individuos, de 20 y 32 años, se entregaron el domingo por la noche, según un comunicado emitido por la policía de Leipzig.

El hombre más joven manifestó a través de un abogado que perdió el control del automóvil mientras conducía en la zona del aeropuerto la noche anterior y atravesó la valla. Luego abandonó el lugar del accidente y pidió que remolcaran el vehículo. No tenía licencia de conducir.

El de 32 años reconoció que era el propietario del automóvil y no dio más detalles, indicó la policía. El vehículo fue incautado y la investigación continuaba, añadió el comunicado.

Las autoridades alemanas habían estado investigando cómo se abrió el enorme agujero tras descubrirlo alrededor de las 11 de la noche del sábado. Las primeras pruebas sugerían que un vehículo había embestido la valla a lo largo de una carretera de acceso público.

Los equipos de emergencia que registraron los terrenos del aeropuerto no encontraron el vehículo ni a ningún intruso.

En agosto, un dron cargado de explosivos fue hallado en el aeropuerto. Las autoridades alemanas responsabilizaron de ello a Rusia, una acusación que Moscú negó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.