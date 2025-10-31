"¿Dónde estaría EEUU sin nosotros?". Comunidad de refugiados impactada por límites de la Casa Blanca

La mujer recuerda cuando se mudó por primera vez al vecindario hace más de 20 años, cuando las calles estaban llenas de locales vacíos y una pobreza aparentemente implacable.

Hoy día, el corredor de Lake Street en Minneapolis está lleno de negocios, muchos de ellos propiedad de refugiados somalíes.

“Vean lo que hicimos por aquí”, afirmó Nasra Hassan, una trabajadora de salud comunitaria cuya familia llegó a Minneapolis huyendo de la guerra civil en Somalia, un día después de que el gobierno de Donald Trump redujera el número de refugiados que se admitirán en Estados Unidos. “Gracias a nosotros este lugar está prosperando”, señaló.

La comunidad somalí de Minnesota fue uno de los grupos de inmigrantes que ayudaron a revitalizar el corredor de Lake Street, que durante mucho tiempo ha atraído a los recién llegados a Estados Unidos. Pero dispersas por la ciudad hay otras comunidades y muchos otros negocios construidos por refugiados. Llegaron para escapar de la violencia en México o de la guerra en Myanmar. En los últimos años han llegado del Congo y Ucrania.

“¿Dónde estaría Estados Unidos sin nosotros?”, preguntó Hassan.

El decreto presidencial limita a 7.500 el número anual de refugiados admitidos, una disminución de más del 90% respecto al techo del año pasado, que era de 125.000, y el número más bajo desde que comenzó el programa en 1980.

Trump suspendió indefinidamente el programa de reasentamiento de refugiados —que históricamente había tenido un amplio apoyo bipartidista— en su primer día en el cargo en 2025, como parte de la ofensiva de su administración contra la inmigración.

Pero la orden del jueves marca una ruptura importante para una nación que durante mucho tiempo se ha visto a sí misma como un refugio para personas necesitadas.

La directriz de Trump “cerró la puerta a nuestra orgullosa tradición de siglos de dar la bienvenida a aquellos que huyen de la violencia y la persecución, dejando a miles en el limbo y a muchos más en peligro”, manifestó en un comunicado Murad Awawdeh, jefe de la Coalición de Inmigración de Nueva York. Hizo un llamado a “dar prioridad a los más vulnerables, incluidos afganos, sudaneses, congoleños, somalíes, minorías religiosas” y otros.

Tradicionalmente, los solicitantes de refugio deben demostrar un temor bien fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política.

Pero el anuncio del jueves hizo mención específica de un solo grupo: los sudafricanos blancos.

Las admisiones, dijo, “serán asignadas principalmente entre los afrikáners de Sudáfrica”, los descendientes de colonos holandeses y franceses, y “otras víctimas de discriminación ilegal o injusta en sus respectivos países de origen”.

Trump insiste en que los afrikáners son víctimas de persecución racial, una afirmación que tiene poca base evidente en los hechos y que es refutada por el gobierno sudafricano.

Los afrikáners son una pequeña minoría en Sudáfrica, pero están estrechamente integrados en la vida del país, ya sea como agricultores, empresarios o funcionarios gubernamentales.

La comunidad somalí de Minnesota

Minnesota alberga la comunidad somalí más grande de Estados Unidos con aproximadamente 87.000 personas según las últimas cifras del censo, la mayoría de las cuales vive en el área de Minneapolis. Han estado llegando a Minnesota, a menudo como refugiados, desde la década de 1990, atraídos por los generosos servicios sociales y una comunidad de expatriados en constante crecimiento.

Se han vuelto cada vez más prominentes en el estado. Los somalíes-estadounidenses han servido en los concejos municipales de Minneapolis y St. Paul. Están en la legislatura estatal. La legisladora demócrata Ilhan Omar representa parte del estado en la Cámara de Representantes federal.

Hoy día, la comunidad somalí se concentra en un puñado de vecindarios de Minneapolis, incluyendo el corredor de Lake Street alrededor del Karmel Mall y sus docenas de negocios somalíes.

El centro comercial tiene tiendas de ropa, agencias de viajes y transferencias de dinero, panaderías y un número aparentemente interminable de cafeterías: Faida Kafe, Sharif’s Coffee, Lativa Cafeteria, Happy Café y más.

Al otro lado de la calle hay una tienda de comestibles que anuncia carne de cabra y de camello. Cerca hay talleres de carrocería de automóviles de propiedad somalí, más tiendas de ropa y aún más cafeterías.

Fartun Weli, una destacada activista somalí, dijo que los refugiados —de Somalia, América Latina y otros lugares— se han infiltrado profundamente en la vida de Minnesota, ya sea como proveedores de servicios de salud o ayudando a estabilizar la fuerza laboral de los pequeños pueblos en declive. Se pregunta qué sucederá si ya no pueden encontrar un refugio en Estados Unidos.

“¿Quién va a cuidar de nuestros ancianos o trabajar en nuestras fábricas?”, preguntó. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.