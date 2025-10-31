Avión de JetBlue aterriza de emergencia en Florida; hay al menos 15 heridos

Al menos 15 pasajeros de JetBlue resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital tras una repentina caída de altitud en un vuelo desde México que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Florida, dijeron las autoridades el viernes.

El vuelo, que partió el jueves desde Cancún, se dirigía a Newark, Nueva Jersey, cuando la altitud disminuyó repentinamente. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) dijo que el avión fue desviado al Aeropuerto Internacional de Tampa alrededor de las 2 de la tarde “después de que la tripulación experimentara un problema de control de vuelo”.

Entre 15 y 20 personas fueron llevadas a hospitales locales con heridas que no ponen en riesgo su vida, informó Vivian Shedd, portavoz de Tampa Fire Rescue.

JetBlue señala que ha retirado del servicio el avión, un Airbus A320, para que sea inspeccionado. La aeronave cuenta con 162 asientos, según el sitio web de la aerolínea. Hasta el momento, se ignora cuántas personas iban a bordo.

“Realizaremos una investigación completa para determinar la causa”, dijo JetBlue en un comunicado. La FAA indicó que también investiga el incidente.

Los pilotos informaron al control de tráfico aéreo que se produjo “un problema de control de vuelo” y describieron lesiones que incluían una posible “laceración en la cabeza”, según el audio grabado por LiveATC.net.

El personal médico se reunió con los pasajeros y la tripulación en tierra en el aeropuerto, según un portavoz del sitio.

En junio, un vuelo de JetBlue que aterrizaba en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston se salió de la pista y terminó en el césped. Nadie resultó herido, pero la pista fue cerrada temporalmente.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.