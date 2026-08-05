Director de una fábrica rusa de drones sufre heridas graves tras explotar su auto

El director de una fábrica que suministra drones al ejército ruso resultó gravemente herido cuando su auto explotó, informaron medios de comunicación el miércoles.

Las agencias estatales Tass y RIA Novosti indicaron que Vladímir Tkachuk fue hospitalizado en estado grave tras la explosión a última hora del martes en Bolshoy Istok, a las afueras de Ekaterimburgo, 1.400 kilómetros (unas 870 millas) al este de Moscú. En un primer momento no ofrecieron detalles sobre el estallido ni señalaron quién podría ser responsable. No hubo comentarios inmediatos de las autoridades.

Tkachuk dirigía la fábrica Uraldronzavod. El pequeño empresario armó un equipo de ingenieros que desarrolló el dron Upyr y organizó su producción cerca de Ekaterimburgo, la cuarta ciudad más grande de Rusia y un importante centro industrial en los montes Urales.

El Upyr, un dron barato y sencillo de visión en primera persona, fue elogiado por las tropas por la protección que ofrece frente a las interferencias.

Las autoridades rusas han culpado a Kiev de una serie de atentados con bombas y otros ataques contra altos funcionarios militares desde que Moscú envió tropas a Ucrania en febrero de 2022.

La explosión se produjo después del atentado mortal del sábado en un restaurante de lujo de Moscú, que la embajada rusa en Roma atribuyó a Ucrania, describiéndolo como un intento de intimidar a la comunidad italiana en Rusia. Indicó en un comunicado el lunes que el ataque al restaurante Balzi Rossi mató a cinco personas e hirió a 19.

El Ministerio de Exteriores ruso reenvió el comunicado de la embajada sin comentarios, y las agencias de seguridad rusas no han identificado a los presuntos culpables. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, describió el atentado como un “brutal acto terrorista”, pero no dijo quién fue responsable.

Varios medios de comunicación rusos afirmaron que el atentado tenía como objetivo a un general ruso que celebraba su cumpleaños en el restaurante. Algunos afirmaron que el general era el coronel general Alexander Chaiko, quien dirigió las tropas que realizaron un fallido intento de asaltar la capital ucraniana en 2022 y recientemente fue nombrado jefe de las fuerzas aeroespaciales de Rusia. Las afirmaciones no pudieron verificarse de forma independiente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.