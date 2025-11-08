Decenas de miles protestan en Portugal contra reforma laboral

Decenas de miles de personas salieron a las calles de Lisboa el sábado para protestar contra un paquete de reformas laborales propuesto por el gobierno del primer ministro portugués Luis Montenegro.

Los manifestantes llevaban carteles que decían "No al paquete laboral" y pedían un salario mínimo mensual de 1.050 euros (1.214 dólares) en 2026.

La protesta fue organizada por el principal sindicato del país en oposición a una reforma que el gobierno busca mejorar la productividad y la flexibilidad en el mercado laboral. Los opositores quieren que se retire el paquete y dicen que amenaza los derechos de los trabajadores.

Entre los elementos controvertidos se encuentran un límite en el tiempo en que las mujeres lactantes pueden pedir un horario de trabajo flexible y una reducción en el permiso por duelo por aborto espontáneo. Las reformas también facilitarían los despidos de trabajadores.

El salario mínimo actual de Portugal es de 870 euros (aproximadamente 1.007 dólares) al mes.

Montenegro, quien lidera la Alianza Democrática de centro-derecha, encabeza un gobierno minoritario en la nación de la Unión Europea de 10,6 millones de habitantes. Si se aprueba, la ley será enviada al parlamento donde podría pasar pase con los votos de Chega, el partido derechista que es el principal de oposición.

Los organizadores de la protesta del sábado anunciaron una huelga general el 11 de diciembre.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.