El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy afirmó el lunes que Ucrania estuvo detrás de un ataque que hundió un buque de guerra ruso frente a Libia.

Zelenskyy señaló en una publicación en X que las fuerzas ucranianas desplegaron siete drones navales de fabricación nacional en la operación, que hundió una corbeta rusa.

El líder ucraniano describió el barco como una de las embarcaciones más nuevas de Rusia, incorporada en 2023 durante la invasión.

“Seguimos nuestras operaciones en aguas designadas. Estamos respondiendo a la agresión de Rusia. Estamos desarrollando armas ucranianas”, señaló.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.