Austria descubre de armas de Hamás para uso en posibles ataques terroristas

El servicio de inteligencia de Austria descubrió un alijo de armas en Viena que se cree está vinculado al grupo militante palestino Hamás para su uso en "posibles ataques terroristas en Europa", informó el gobierno el jueves.

Un ciudadano británico de 39 años, cuya identidad no ha sido revelada, fue arrestado en Londres el lunes, presuntamente por "tener vínculos cercanos con el alijo de armas", según el comunicado del Ministerio del Interior.

"Según el estado actual de la investigación, es probable que instituciones israelíes o judías en Europa fueran los objetivos de estos ataques", añadió.

El alijo de armas y el sospechoso formaban parte de una investigación coordinada internacionalmente por la Dirección de Seguridad del Estado y Servicio de Inteligencia del país, o DSN, "sobre una organización terrorista global con vínculos con Hamás".

En el transcurso de las investigaciones, el ministerio dijo que su servicio de inteligencia encontró "sospechas de que un grupo ha introducido armas en Austria para usarlas en posibles ataques terroristas en Europa".

El alijo de armas, que se cree pertenece a operaciones extranjeras no especificadas vinculadas a Hamás, fue descubierto en una maleta en un cuarto de almacenamiento alquilado en Viena y contenía cinco pistolas y 10 cargadores.

"El caso actual muestra una vez más que la Dirección de Seguridad del Estado y Servicio de Inteligencia tienen una excelente red internacional y actúa de manera consistente contra todas las formas de extremismo", afirmó el Ministro del Interior de Austria, Gerhard Karner. "La misión es clara: tolerancia cero para los terroristas".

La Agencia Nacional contra el Crimen de Gran Bretaña confirmó el jueves que el hombre de 39 años fue arrestado en el centro de Londres el lunes por oficiales especializados de la Unidad Nacional de Extradición de la NCA. Está detenido hasta su próxima comparecencia en el Tribunal de Magistrados de Westminster el lunes.

