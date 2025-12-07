Ataques rusos matan a tres personas en Ucrania mientras continúan negociaciones

Ataques con artillería, misiles y drones rusos durante la noche del domingo mataron al menos a tres personas en Ucrania, después de que funcionarios de Estados Unidos y Ucrania concluyeran un tercer día de conversaciones destinadas a poner fin a la guerra.

Un hombre murió en un ataque con drones en la región norteña de Chernihiv en Ucrania el sábado por la noche, dijeron funcionarios locales, mientras que un ataque combinado de misiles y drones en la infraestructura de la ciudad central de Kremenchuk causó cortes de energía y agua. Kremenchuk alberga una de las refinerías de petróleo más grandes de Ucrania y es un centro industrial.

Kiev y sus aliados occidentales dicen que Rusia está tratando de paralizar la red eléctrica ucraniana y negar a los civiles el acceso a calefacción, luz y agua corriente por cuarto invierno consecutivo, en lo que los funcionarios ucranianos llaman "convertir el frío en arma".

Dos personas murieron y otras siete resultaron heridas el domingo en una andanada de artillería por tropas rusas en la región de Járkiv en Ucrania, según la policía regional.

La última ronda de ataques se produjo cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo el sábado por la noche que había tenido una "llamada telefónica sustantiva" con funcionarios estadounidenses involucrados en conversaciones con una delegación ucraniana en Florida. Declaró que había recibido una actualización por teléfono de parte de funcionarios de Estados Unidos y Ucrania en las conversaciones.

"Ucrania está decidida a seguir trabajando de buena fe con la parte estadounidense para lograr genuinamente la paz", escribió Zelenskyy en las redes sociales.

Hablando el sábado en el Foro de Defensa Nacional Reagan, el enviado saliente de Ucrania del presidente estadounidense Donald Trump, Keith Kellogg, indicó que los esfuerzos para poner fin a la guerra estaban en "los últimos 10 metros".

Dijo que un acuerdo dependía de los dos temas pendientes de "terreno, principalmente el Donbás", y la Planta de Energía Nuclear de Zaporizhzhia.

Rusia controla la mayor parte del Donbás, su nombre para Donetsk y la vecina Luhansk, que, junto con dos regiones del sur, anexó ilegalmente hace tres años. La Planta de Energía Nuclear de Zaporiyia está en un área que ha estado bajo control ruso desde el inicio de la invasión de Ucrania por parte de Moscú y no está en servicio, pero necesita energía para enfriar sus seis reactores apagados y el combustible gastado, para evitar cualquier incidente nuclear catastrófico.

Kellogg tiene previsto dejar su puesto en enero y no estuvo presente en las conversaciones en Florida.

Por separado, funcionarios informaron que los líderes del Reino Unido, Francia y Alemania participarán en una reunión con Zelenskyy en Londres el lunes.

Mientras tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dio la bienvenida a la nueva estrategia de seguridad nacional de la administración Trump. En comentarios publicados el domingo por la agencia estatal de noticias rusa RIA Novosti, sostuvo que la estrategia era "alentadora".

"Hay declaraciones allí en contra de la confrontación y a favor del diálogo y la construcción de buenas relaciones", dijo.

El documento publicado el viernes por la Casa Blanca deja claro que Estados Unidos quiere mejorar su relación con Rusia después de años de que Moscú fuera tratado como un paria global y que poner fin a la guerra es un interés central de Estados Unidos para "restablecer la estabilidad estratégica con Rusia".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.