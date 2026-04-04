Ataques rusos en Ucrania causan cinco muertos y 30 heridos

Ataques nocturnos con drones rusos contra Ucrania causaron cinco muertos y 30 heridos, informaron autoridades ucranianas el sábado.

Los ataques se produjeron mientras el presidente del país, Volodymyr Zelenskyy, viajaba a Estambul para reunirse con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan. También se verá con el patriarca ecuménico Bartolomé, líder espiritual de los cristianos ortodoxos orientales.

Rusia disparó 286 aviones no tripulados sobre Ucrania durante la noche, de los cuales 260 fueron derribados, explicó la Fuerza Aérea ucraniana en un comunicado online.

Cinco personas —tres mujeres y dos hombres— perdieron la vida en la ciudad de Nikopol, en la región de Dnipropetrovsk, y otras 19, incluida una adolescente de 14 años, resultaron heridas, de acuerdo con el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Hanzha. El ataque causó daños en puestos de un mercado y en una tienda.

En la ciudad de Sumy, no lejos de la frontera con Rusia, otro ataque hirió a 11 personas, entre las que había un menor de 15 años, informó la Policía Nacional. Zonas residenciales fueron alcanzadas y viviendas, automóviles y redes de servicios públicos resultaron dañados en el ataque.

En la capital, Kiev, un ataque con drones provocó un incendio en el primer piso de un edificio de oficinas y en un almacén de tres plantas, dijo el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. No se reportaron víctimas.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó el sábado que sus fuerzas dispararon “armas de precisión de largo alcance de aire y tierra, así como drones de ataque” contra “instalaciones militares-industriales y energéticas utilizadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania”, sin especificar cuáles.

En otro comunicado, el ministerio indicó que el ejército ruso derribó durante la noche 85 aviones no tripulados ucranianos sobre nueve regiones rusas, la anexionada Crimea y el mar Negro.

En la región rusa de Rostov, en la frontera ucraniana, una persona falleció y cuatro más sufrieron heridas, según el gobernador regional, Yuri Slyusar. El ataque causó un incendio en el almacén de una empresa logística no especificada y otro en un buque de carga seca con bandera extranjera a varios kilómetros de la costa, agregó.

En la ciudad de Tolyatti, en la región de Samara, una persona resultó herida, de acuerdo con su gobernador, Vyacheslav Fedorishchev. El techo de un edificio residencial sufrió daños y las ventanas quedaron destrozadas en varios apartamentos, añadió.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.