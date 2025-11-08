Ataque de dron ruso contra edificio residencial en este de Ucrania causa dos muertos y 12 heridos

Un dron ruso impactó contra un bloque de viviendas en el este de Ucrania en la madrugada del sábado, mientras muchos de los residentes dormían, y dos mujeres fallecieron y 12 personas más resultaron heridas, según las autoridades ucranianas.

El ataque en Dnipro, la cuarta ciudad más grande de Ucrania, formó parte de la ofensiva rusa con misiles y drones sobre el país que tenía como objetivo la infraestructura energética.

En el este de Ucrania, la lucha por la estratégica ciudad de Pokrovsk ha llegado a una fase clave, con Kiev como Moscú compitiendo por convencer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que pueden ganar en el campo de batalla.

Rusia disparó un total de 458 drones y 45 misiles, 32 de ellos balísticos. Las fuerzas ucranianas derribaron y neutralizaron 406 de los aviones no tripulados, además de nueve misiles, explicó la fuerza aérea. En total, el operativo del Kremlin alcanzó 25 ubicaciones, agregó.

Las autoridades cortaron el suministro eléctrico en varias regiones debido a los ataques, explicó la ministra ucraniana de Energía, Svitlana Grynchuk, en una publicación en Facebook.

En un inmueble de nueve plantas en Dnipro se desató un incendio y varios apartamentos quedaron destruidos, de acuerdo con los servicios de emergencia. Los rescatistas recuperaron los cuerpos de dos mujeres, y entre los heridos había dos niños.

Casi cuatro años después de su invasión, Rusia ha estado golpeando a su vecino con ataques casi diarios de drones y misiles, que han dejado muchos civiles muertos y heridos.

Varias regiones han sufrido cortes de electricidad rotativos mientras Moscú golpea la red ucraniana antes del invierno, según el operador nacional de energía. El Kremlin afirma que sus únicos objetivos están vinculados al esfuerzo bélico de Kiev.

Pokrovsk se encuentra en la línea del frente oriental, en lo que se ha denominado el “cinturón de fortalezas” de Donetsk, una línea de ciudades fuertemente fortificadas cruciales para la defensa de Kiev en la región. También podría ser clave para influir en la postura de Washington y cambiar el curso de las negociaciones de paz, indican los analistas.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirma que sus tropas están al borde de la victoria. Como requisito previo para la paz, exige que Ucrania ceda el Donbás, la región formada por las provincias de Donetsk y la vecina Luhansk, uno de sus principales objetivos de guerra.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.