Últimos restos devueltos a Israel desde Gaza pertenecen a rehén asesinado al inicio de la guerra

Israel afirmó el sábado que los restos de un rehén devuelto desde Gaza la noche anterior pertenecen a un hombre israelí que murió mientras luchaba contra Hamás en el ataque del 7 de octubre de 2023 que inició la guerra.

La identificación supuso otro avance para el frágil alto el fuego mediado por Estados Unidos. El cadáver fue identificado como el de Lior Rudaeff, según un comunicado de la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

El Foro de Rehenes y Familias de Desaparecidos afirmó que Rudaeff nació en Argentina y se mudó al kibbutz de Nir Yitzhak, una comunidad agrícola en el sur de Israel, cuando era un niño. Fue voluntario durante más de 40 años como conductor de ambulancia y formaba parte del equipo de respuesta a emergencias de la comunidad.

De acuerdo con el foro, fue asesinado en el ataque liderado por Hamás y que su cuerpo fue llevado a Gaza.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre, los insurgentes palestinos han devuelto los restos de 23 rehenes, incluidos los de Rudaeff. En la Franja quedan aún cinco más.

Como parte del acuerdo, Israel ha devuelto los cuerpos de 15 palestinos por cada rehén israelí.

Por el momento, Israel ha entregado los restos mortales de 285 palestinos, según la Cruz Roja y el Ministerio de Salud de Gaza. Los funcionarios de salud gazatíes han tenido dificultades para identificar los cuerpos al no tener acceso a kits de ADN. Por el momento han identificado a 84.

El acuerdo de alto el fuego contempla también que Israel permita la entrada al sitiado enclave palestino de una cantidad sustancialmente mayor de ayuda humanitaria.

Sin embargo, las medidas de ayuda contempladas en el pacto están aún muy por debajo de las necesidades en Gaza, dijo Farhan Haqq, portavoz adjunto de Naciones Unidas. Hay más de 200.000 toneladas de ayuda están listas para entrar en el territorio, pero apenas se ha permitido la llegada de 37.000 toneladas, en su mayoría alimentos, explicó.

En el ataque liderado por Hamás sobre el sur de Israel murieron unas 1.200 personas, y 251 más fueron tomadas como rehenes. Israel respondió con una ofensiva militar que se ha cobrado la vida de más de 68.800 palestinos, de acuerdo con el Ministerio de Salud de la Franja, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás y está compuesto por profesionales médicos. El departamento mantiene registros detallados que son considerados generalmente fiables por expertos independientes.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.