Pin que utilizó presidenta interina de Venezuela en visitas de Estado causa molestia en Guyana

El gobierno de Guyana presentó el martes una queja ante líderes del Caribe después de que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, apareció en una serie de visitas oficiales con un polémico broche con la forma de un mapa venezolano que incluye a una región occidental de Guyana que Caracas ha reclamado como propia desde hace tiempo.

El pin, que Rodríguez llevaba abrochado a su blusa, tiene la forma del mapa de Venezuela e incluye al Esequibo, una región rica en recursos naturales que abarca dos terceras partes del territorio de Guyana y en torno a la cual gira una disputa territorial de varios siglos con la vecina Venezuela.

Funcionarios del gobierno de Venezuela, presentadores de la televisión estatal, legisladores y miembros del partido gobernante han utilizado este broche cada vez con mayor frecuencia desde que el entonces presidente Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses en una operación nocturna en la capital venezolana a principios de enero.

En una nota dirigida a Terrance Drew, primer ministro de San Cristóbal y Nieves y presidente de un bloque comercial caribeño Caricom, el mandatario de Guyana Irfaan Ali aseguró que el pin defiende “el reclamo de Venezuela sobre el territorio de Guyana”.

Rodríguez lució el pin el lunes durante una visita a Barbados y durante una gira por Granada a principios de este mes, en lo que fue su primer viaje exterior desde que asumió el cargo en lugar de Maduro.

En su nota, Ali declaró que teme que el hecho de que Rodríguez porte el pin en viajes oficiales pueda malinterpretarse como “aceptación o tolerancia” del país anfitrión a los reclamos territoriales de Venezuela.

“El apoyo de principios de Caricom a Guyana debe reflejarse no sólo en declaraciones, sino en el contexto y la conducta de los compromisos oficiales”, añadió, refiriéndose al bloque.

Venezuela ha argumentado desde hace tiempo que una comisión internacional de límites la despojó del territorio en 1899, durante el dominio colonial británico. La disputa territorial se encuentra actualmente en manos de la Corte Internacional de Justicia en Países Bajos.

Por su parte, Rodríguez cuestionó el énfasis en su vestimenta oficial y señaló el martes que el pin refleja el único mapa de Venezuela que conoce. Reiteró los reclamos de Venezuela sobre el Esequibo y expresó su confianza en que el tribunal internacional ratifique pronto su postura.

Ali también le recordó al bloque comercial en su nota que la región ha respaldado de manera inequívoca el reclamo de Guyana sobre el Esequibo en reuniones clave e insistió en que no se le debe permitir a Venezuela exhibir “símbolos y mapas” del Esequibo, debido a que eso únicamente socavaría el caso ante el tribunal internacional.

Caricom emitió un comunicado el martes en el que mencionó la carta de Ali y afirmó que “no deben utilizarse, directa o indirectamente, las plataformas y los compromisos para impulsar o aparentar legitimar reclamaciones que son objeto de procedimientos judiciales en curso”.

El bloque expresó su “apoyo histórico e inequívoco a la soberanía y la integridad territorial de Guyana, y a la resolución pacífica de la controversia”.

Ali también arremetió contra la inclusión del Esequibo en mapas oficiales de Venezuela, calificando el hecho como una “afirmación calculada y provocadora de un reclamo” que Guyana ha rechazado de manera persistente.

En los últimos años, Venezuela ha enviado buques armados a yacimientos petroleros en altamar operados por empresas de Estados Unidos con la autorización de Guyana, exigiendo que se ponga fin a la producción de petróleo en el lugar, amenazas que han sido ignoradas por las plataformas. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.