AP Fotos: Trabajadores de todo el mundo se manifiestan el 1 de mayo

Asia dio inicio al Primero de Mayo con grandes marchas y protestas, mientras muchos trabajadores de la región lidian con el aumento de los costos de la energía y la reducción del poder adquisitivo vinculados a la guerra con Irán.

También llamado Día Internacional de los Trabajadores o Día del Trabajo, el feriado llama la atención sobre las luchas y los logros de los trabajadores en todo el mundo.

Miles de personas salen a la calle desde Asia hasta Europa, así como en otros lugares, para exigir protecciones laborales más firmes, salarios más altos y una mayor igualdad, al tiempo que llaman la atención sobre el estancamiento de los ingresos y el aumento del costo de vida.

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Esta galería de fotos ha sido seleccionada por editores de fotografía de The Associated Press.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.