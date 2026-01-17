Stay up to date with notifications from The Independent

AP Fotos: Caballos saltan entre las llamas en una tradición española centenaria

Los caballos galoparon a través de imponentes llamas el viernes en una tradición anual centenaria en el pueblo español de San Bartolomé de Pinares en honor a San Antonio Abad, el patrón de los animales.

Las imágenes fueron seleccionadas por los editores de fotografía de The Associated Press.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

