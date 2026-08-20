AP Explica: Por qué le es tan difícil a Ucrania defenderse de los misiles rusos

Cuando Rusia dispara un misil balístico contra Ucrania, los sistemas de defensa antiaérea tienen solo minutos —a veces segundos— para detectar e interceptar la amenaza mortal.

La falta de tiempo ha dejado a Kiev y a otras ciudades cada vez más expuestas a ataques devastadores de misiles que descienden tan rápido y con una trayectoria tan pronunciada que, según Ucrania, solo el sistema de defensa Patriot de fabricación estadounidense puede detenerlos. Pero Ucrania afirma que tiene muy pocas baterías e interceptores para protegerse.

A diferencia de los misiles crucero, que se comportan como aviones sin piloto, los misiles balísticos se lanzan como cohetes y luego se precipitan en picado hacia sus objetivos a varias veces la velocidad del sonido.

Eso reduce drásticamente el tiempo disponible para localizar y destruir una ojiva.

Cuando la ojiva es lanzada hacia su objetivo, “la trayectoria es muy, muy pronunciada y va a una velocidad ridícula”, explicó Thomas Withington, experto en guerra electrónica del Royal United Services Institute, quien comparó la física con jugar a atrapar una pelota. Si la pelota “va realmente rápido, es más difícil atraparla”.

El misil Iskander-M, lanzado desde tierra, es el principal misil balístico del Kremlin. Otro ejemplo es el misil Kinzhal, lanzado desde el aire. Rusia también ha disparado misiles de defensa antiaérea S-300 y S-400 contra objetivos terrestres. Un modelo conocido como Zircon es técnicamente un misil crucero hipersónico antibuque, pero su alta velocidad se asemeja a la de un misil balístico y crea un problema de intercepción similar.

A continuación, un vistazo al desafío de proteger a Ucrania de los misiles rusos:

El sistema Patriot ofrece cierta protección

El sistema Patriot más capaz suministrado a Ucrania está diseñado para la defensa contra misiles de alta velocidad. En lugar de explotar cerca de un objetivo, el sistema PAC-3 utiliza un interceptor maniobrable diseñado para colisionar con una ojiva entrante. La tecnología Patriot debe rastrear el misil, predecir su trayectoria y lanzar en cuestión de minutos, a veces dejando segundos para el enfrentamiento final.

Los Patriot son actualmente el único sistema en servicio en Ucrania capaz de interceptar los misiles rusos Iskander-M, S-400 y Zircon, según el portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana, Yurii Ihnat. Estados Unidos y sus aliados operan otros sistemas antibalísticos, incluidos THAAD y las defensas Aegis basadas en el mar, pero no se han proporcionado a Ucrania.

Ni siquiera la protección Patriot está garantizada. Cuando una batería Patriot está ausente, fuera de posición o escasa de misiles, la mayoría de las otras defensas ucranianas no pueden sustituirla.

Ucrania tiene muy pocas baterías para proteger cada ciudad. Rusia combina misiles balísticos con misiles crucero, drones y señuelos, obligando a los defensores a rastrear muchas amenazas y racionar sus interceptores.

La escasez de interceptores es solo una parte de un problema global

La escasez de interceptores se ha vuelto más aguda a medida que la guerra de Irán ha consumido grandes cantidades de interceptores Patriot y THAAD. Un análisis de The Associated Press estimó que el inventario de Patriot de Estados Unidos había caído al menos un 65% respecto de su nivel previo a la guerra. El Pentágono insiste en que tiene un arsenal amplio.

La producción no puede cerrar la brecha de inmediato. Lockheed Martin entregó más de 600 interceptores PAC-3 MSE en 2025 y trabaja para alcanzar una capacidad anual de 2.000 para finales de 2030. La OTAN afirma que la primera planta de producción de misiles Patriot de Europa abrirá en septiembre en Alemania.

También han cambiado las señales políticas desde Washington. En una cumbre de la OTAN en Turquía en julio, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos daría a Ucrania una licencia para producir Patriots. Unas tres semanas después, indicó que no había tomado una decisión final. Incluso con una licencia iniciar la producción en Ucrania llevaría años, dicen expertos.

Ucrania apunta al arquero en lugar de a la flecha

Ucrania también intenta destruir las plataformas lanzamisiles rusas y la infraestructura antes de que puedan dispararse los misiles: disparar al arquero en lugar de a la flecha.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy pidió a Trump que ayudara a conseguir el permiso de Elon Musk para que las fuerzas ucranianas utilicen las comunicaciones de Starlink para el señalamiento de objetivos dentro de Rusia, donde Musk ha restringido el servicio, según una persona familiarizada con el asunto. Zelenskyy también les dijo a legisladores en el Capitolio que quería que Starlink ayudara con el señalamiento de objetivos dentro de Rusia, de acuerdo con una persona presente en la sala. Ambos hablaron bajo condición de anonimato para tratar las delicadas conversaciones privadas.

Ese acceso podría ayudar a que los drones ucranianos localicen lanzadores y la infraestructura relacionada, reduciendo el número de misiles a los que deben enfrentarse las baterías Patriot.

Kiev también está desarrollando Freya, un sistema antibalístico propuesto, liderado por Ucrania y de menor costo, destinado a reducir la dependencia de los Patriots. Ucrania y nueve países europeos formaron una coalición en julio para impulsar una capacidad compartida de defensa antimisiles, y Zelenskyy afirmó que podrían desarrollar conjuntamente un sistema de producción masiva en un plazo de 12 meses. Freya sigue en desarrollo, y no está claro cuándo podría entrar en funcionamiento.

Tras un ataque balístico ruso contra Kiev este mes, Zelenskyy afirmó que Ucrania recibió solo un tercio de los misiles de defensa antiaérea en la primera mitad de 2026 en comparación con el mismo periodo del año pasado. Señaló que los socios de Ucrania que no estén dispuestos a aumentar de inmediato las entregas de interceptores deberían, en su lugar, imponer nuevas sanciones, y observó que una parte significativa de la producción rusa de misiles balísticos no se ha visto afectada por las sanciones.

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La corresponsal Danica Kirka contribuyó con esta nota desde Londres

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.