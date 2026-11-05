Hallan muerto en un hotel de Berlín al líder de un partido conservador alemán

Hubert Aiwanger, el líder de un partido conservador que se ha convertido en un pilar de la política bávara y que buscó ampliar su influencia en toda Alemania, fue hallado muerto en un hotel de Berlín.

La policía y la fiscalía de Berlín informaron que el cuerpo de Aiwanger, quien era vicegobernador de Baviera y ministro de Economía del estado sureño, fue encontrado en su habitación de hotel en el centro de la capital la noche del miércoles. Se abrió una investigación sobre la causa de la muerte.

La agencia de noticias alemana dpa informó, sin citar fuentes, que Aiwanger, de 55 años, tenía previsto ofrecer un discurso el miércoles por la tarde en la inauguración de una oficina en Berlín de su partido, los Votantes Libres, pero se retiró del acto por motivos de salud.

Aiwanger era el líder del partido en Baviera desde 2006 y su líder nacional desde 2010.

El político combativo, con un marcado acento regional y un toque populista, convirtió a su partido en un rival serio de la Unión Social Cristiana, que durante mucho tiempo dominó Baviera y forma parte del bloque de centroderecha que actualmente lidera Alemania. Bajo su dirección, el partido ingresó en el parlamento estatal en Múnich en 2008. Diez años después, cuando la CSU perdió su mayoría en el parlamento estatal, el partido entró en el gobierno de Baviera como socio menor de la coalición.

Poco antes de las elecciones de Baviera de 2023, Aiwanger afrontó una polémica que comenzó con acusaciones —negadas por el político— de que fue responsable de un panfleto antisemita cuando era estudiante de secundaria 35 años antes. Los Votantes Libres salieron indemnes de las elecciones, aumentaron su apoyo y siguieron formando parte del gobierno estatal.

El partido de Aiwanger solo logró avances limitados fuera de Baviera y él no pudo llevarlo al parlamento nacional.

El gobernador de Baviera, Markus Söder, escribió en X que “la muerte repentina de Hubert Aiwanger es una tragedia absoluta”.

A Aiwanger le sobreviven su pareja, la política de los Votantes Libres Tanja Schweiger, y dos hijos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.