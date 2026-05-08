Acusan a un hombre por acosar al expríncipe Andrés de Inglaterra cerca de su casa

Un hombre ha sido acusado de acosar a Andrew Mountbatten-Windsor después de que se reportó que el expríncipe Andrés fue amenazado por un hombre enmascarado mientras paseaba a sus perros cerca de su casa.

Alex Jenkinson, de 39 años, debe comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Norwich el viernes para enfrentar dos cargos por usar palabras o comportamientos amenazantes, abusivos o insultantes con el fin de acosar a alguien o causar alarma o angustia. La policía de Norfolk anunció los cargos el jueves por la noche.

La policía indicó que el sospechoso fue detenido el miércoles por la noche después de que se reportara que un hombre estaba “comportándose de manera intimidante” cerca de la vivienda de Andrew, en el este de Inglaterra.

El periódico The Daily Telegraph informó que un hombre que llevaba una máscara de esquí corrió hacia el ex miembro de la realeza mientras le gritaba insultos.

Mountbatten-Windsor, de 66 años, es el hermano menor del rey Carlos III. Se mudó a la finca privada Sandringham, propiedad del monarca, a unos 160 kilómetros (100 millas) al norte de Londres, después de que fuera desalojado de la casa en la que vivió muchos años cerca del Castillo de Windsor tras revelaciones sobre su amistad con Jeffrey Epstein.

La familia real le retiró todos los honores y títulos y lo apartó de la vida pública tras años de escándalos por sus problemas de dinero y sus vínculos con personajes cuestionables, incluido Epstein.

Una de las mujeres que acusó a Epstein, Virginia Giuffre, alegó que fue obligada a mantener relaciones sexuales con el entonces príncipe en tres ocasiones, a partir de cuando tenía 17 años. Él lo negó, pero finalmente llegó a un acuerdo por una suma no revelada y reconoció el sufrimiento de Giuffre como víctima de trata sexual. Giuffre se suicidó en abril de 2025, a los 41 años.

En febrero, se convirtió en el primer miembro destacado de la realeza británica en casi 400 años en ser arrestado, cuando la policía británica lo retuvo durante horas por presunta conducta indebida en el ejercicio de un cargo público, en un caso relacionado con sus vínculos con Epstein.

La policía ya había dicho que estaba “evaluando” informes según los cuales Mountbatten-Windsor envió información comercial a Epstein, un acaudalado inversionista y delincuente sexual condenado, en 2010, cuando el expríncipe era el enviado especial de Reino Unido para el comercio internacional.

La correspondencia entre ambos hombres fue divulgada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos junto con millones de páginas de documentos de la investigación estadounidense sobre Epstein.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.