Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

Al menos 39 personas murieron el domingo en la colisión de un tren de alta velocidad en el sur de España y que los esfuerzos de rescate continuaban, según informó la policía española.

La colisión ocurrió el domingo por la tarde cuando un tren de alta velocidad descarriló, saltó a la vía en dirección opuesta y chocó contra un tren que venía en dirección contraria cerca de Adamuz.

Los esfuerzos de rescate continuaban el lunes por la mañana. Decenas de personas resultaron heridas por el accidente.

La Cruz Roja Española estableció un centro de ayuda en la localidad de Adamuz, cerca del lugar del accidente, ofreciendo asistencia a los servicios de emergencia y a las personas que buscaban información. Miembros de la guardia civil y la defensa civil de España trabajaron en el lugar durante toda la noche.

