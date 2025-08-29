Una plaga de diminutos dragones azules que a primera vista pueden parecer adorables ha obligado al cierre de playas en toda España.

El raro avistamiento de estos moluscos se ha registrado en el Mediterráneo, donde llaman la atención por su “vientre” gris plateado y sus brillantes rayas azules.

Con un tamaño de solo 3 cm, hay que dejarse engañar por su bonito aspecto: es peligroso tocarlos. Un roce con una de estas criaturas puede causar una picadura grave, con efectos secundarios que incluyen vómitos, enrojecimiento e inflamación, dolor y náuseas. Curiosamente, estas criaturas solo son venenosas debido a las presas que consumen.

Cuando los dragones azules se alimentan de especies similares a las medusas, como la carabela portuguesa, absorben las células urticantes y las almacenan en sus apéndices en forma de dedos, lo que los convierte efectivamente en aguijones flotantes.

La Policía Local de Guardamar del Segura, un municipio costero de España, compartió una advertencia sobre la seguridad pública, prohibiendo el baño en todas las playas de la zona hasta nuevo aviso.

“Rogamos a vecinos y visitantes que respeten las indicaciones, extremen la precaución y eviten el contacto directo con ejemplares que puedan aparecer en la arena. ”, escribieron en una publicación de Facebook.

“La Policía Local, en coordinación con los servicios municipales, mantendrá vigilancia e informará puntualmente sobre la evolución de la situación”, añadieron.

El alcalde de Guardamar del Segura, José Luis Sáez, también compartió un comunicado en el que instaba a la población a seguir las recomendaciones de la policía.

“Seguimos viendo dragones azules llegando a las playas de Guardamar, cada vez con más frecuencia y en mayor número. Permanezcan alertas, y por favor, tengan mucho cuidado al caminar por la orilla”, declaró.

Traducción de Sara Pignatiello