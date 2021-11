"¿Más pan, madame?". A la menor inclinación de mi cabeza, el camarero deposita otro panecillo caliente y crujiente en el plato lateral, junto con una pizca de mantequilla francesa más salada, antes de girar a otra mesa.

Minutos más tarde se entrega el primer plato: una ensalada de tomate (la mejor clase que incluye las variedades amarilla y verde entre las rojas más esperadas), la pulpa dulce de las frutas equilibrada con vinagre balsámico fuerte. Le siguen calamares a la plancha y patatas sumergidas en una rica salsa de vino tinto y tomate, y una crema catalana, la vainilla perfectamente atemperada por la acidez de la cáscara de naranja.

Por un momento, olvido dónde estoy, que definitivamente no es un restaurante en el corazón del País Vasco, y luego miro hacia arriba y veo a una mujer que da unos pasos vacilantes. Ella no ha estado tomando vino (bueno, que yo sepa); sólo temporalmente torpe por las olas en las que navegamos.

Estoy a bordo del servicio de Brittany Ferries que va de Portsmouth a Santander en la costa norte de España y no podría estar más gratamente sorprendida. Ir a España ahora mismo es, para empezar, mucho más ligero en cuanto a restricciones que a cualquier otro lugar del mundo. No es necesario hacer una prueba para ingresar si estas completamente vacunado; todo lo que se requiere es llenar un formulario de declaración previo al viaje que, permíteme asegurarte, es mucho más simple de completar que la versión innecesariamente compleja del Reino Unido. Es cierto que algunos de mis compañeros de viaje, que eran más “ricos en años” que yo, parecían estar batallando un poco cuando aparecí en el puerto el jueves por la noche. Pero el personal de recepción de Brittany Ferries, ahora bien versado en ayudar a los octogenarios a dominar su papeleo, fue increíblemente complaciente y ayudó a varias personas a través del proceso en línea.

Mientras tanto, España tiene actualmente las tasas de covid-19 más bajas de la Unión Europea, según las cifras publicadas por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), lo que significa que un viaje ahí se siente tranquilizadoramente "seguro".

El crucero Galicia de The Brittany Ferries (Brittany Ferries)

Han pasado alrededor de dos años desde que me subí a un avión, después de tomar la promoción de Flight-Free UK en 2020 y 2021. Y, en ese tiempo, mis experiencias de viaje han variado enormemente en términos de cuán sencillas y agradables han sido en comparación con volar. Pero registrarme en cuestión de minutos, relajarme en la sala de espera mientras continúo con mi trabajo del día, pasar por seguridad en un abrir y cerrar de ojos y ser conducido a un autobús de enlace que nos lleva a mis compañeros pasajeros a pie y a mí directamente al ferry, fue un proceso agradablemente suave. Como generalmente puedes contar el número de pasajeros a pie con las dos manos para cualquier servicio de ferry, significa que, a diferencia del aeropuerto, nunca pasa mucho tiempo esperando en colas empujándose con viajeros cada vez más furiosos.

Una vez a bordo del buen barco Galicia, me siento aún más feliz en mi decisión de hacer el viaje por mar. Es uno de los navíos más nuevos de la marca, que se agregó a la flota en 2020, y es una belleza. Además de toques de temática española, salones espaciosos, abundantes asientos en la cubierta, un bar moderno, una tienda a bordo y dos restaurantes, el barco cuenta con tecnología para ayudar a garantizar viajes más ecológicos. El casco ha sido diseñado para reducir la resistencia y mejorar la eficiencia; los depuradores de circuito cerrado eliminan la gran mayoría del dióxido de azufre y el hollín de los gases de escape; y la pintura antiincrustante y los transductores ultrasónicos reducen el crecimiento marino que puede ralentizar un barco y aumentar su consumo de combustible.

Es una suerte que me encuentre en un entorno tan espacioso y lujoso, porque pasaré poco menos de 33 horas en el mar, incluidas dos noches en una cómoda cabina. Todos los boletos incluyen la comida de tres platos antes mencionada, con una variedad de opciones de menú para elegir, además de un desayuno buffet continental, que, como Brittany Ferries es una compañía francesa, presenta enormes pains au chocolat, adecuadamente mantecosos. Las vibraciones francesas son profundas, a pesar de que este servicio no se acerca a nuestros vecinos galos. De hecho, no puedo evitar admirar el obstinado compromiso con esta postura: cada anuncio a bordo se hace tres veces, con el francés siempre teniendo prioridad, seguido del inglés y el español (por lo que puedo asegurar, no hay un solo francés pasajero a bordo). El personal también le da la bienvenida exclusivamente en francés: "¡Bonsoir, Madame!" y esto, también, agrega una capa distintiva de elegancia a los procedimientos a pesar de ser absurdos.

Leer más: 27 a bordo de crucero en Belice dan positivo para Covid

Duermo como un bebé en mi cabina con paneles de madera en una suite limpia y moderna, se sentía como una habitación de hotel ambulante, gracias al profundo gruñido de los motores del barco, tan soporífero como una canción de cuna. Nunca he podido dormir en aviones; de alguna manera, el ruido y la frecuencia vibratoria específica de los aviones han frustrado todos los intentos, incluso en los pasajes de larga distancia a Singapur y Estados Unidos. Pero ponme en el agua, en mi propio y adorable cuarto, y soy dorada.

El salón C-Club ofrece bocadillos ilimitados (Brittany Ferries)

Al día siguiente, me retiro al salón Commodore C-Club, un espacio exclusivo a bordo para aquellos que han ganado un poco de dinero extra. Vale la pena, no solo por las cómodas sillas colocadas a lo largo de las ventanas del piso al techo a través de las cuales se puede admirar el paisaje marino en forma panorámica, sino por el suministro constante de bocadillos, bebidas frías y calientes y servicio de vino gratis. Con un gran vaso de tinto en una mano y un plato de antipasti en la otra (y un montón de macarrones esperando entre bastidores), esa noche vi una película descargada previamente en mi computadora portátil, contenta hasta mis huesos. Miro a mis compañeros de viaje, sonriendo por el puro y civilizado placer de todo esto y encuentro expresiones similares en sus rostros. Nadie estaba golpeando su silla hacia atrás en mi cara como si fuera su derecho otorgado por Dios de reclinarse unos centímetros. No me estaban sirviendo una caja de papilla calentada en el microondas como cena mientras mi compañero de asiento me daba un codazo, no tenía que levantarme cada vez que alguien sentado cerca de mí necesitaba usar el baño.

Después de mi sensacional cena de tres platos, me subo a la cama para mi segunda noche a bordo del Galicia. Una vez más, duermo tan profundamente, acurrucada en la comodidad de mi cabina a oscuras, es como estar en un tanque de privación sensorial. A la mañana siguiente, tomo mi café con leche en la cubierta para ver adormilada el amanecer mientras nos acercamos majestuosamente a Santander. La luz fresca de la mañana bailando sobre las olas hace que esta ciudad costera parezca una invitación abierta, una que no puedo esperar a aceptar.

El desembarco es tan fácil como el embarque, Camino de cubierta a puerto, paso por el control de pasaportes y la seguridad en cinco minutos y al instante camino por el amplio y extenso paseo marítimo de la ciudad, asombrada por el llamativo Centro Botín diseñado por Renzo Piano, un centro de artes forjado en metal y vidrio suavemente curvados. No hay que perder el tiempo en colas lentas para las puertas electrónicas de pasaportes; no andar por ahí esperando interminablemente a que aparezcan las bolsas en el carrusel de equipaje.

Una cabina deluxe a bordo del crucero Galicia (Brittany Ferries)

Delante de mí me esperan cinco días de caminata por la belleza cruda y accidentada del norte de España. Pero estoy empezando a creer cada vez más en el viejo adagio: se trata del viaje, no del destino. Y qué gran viaje fue. La próxima vez que te dirijas a España, considera hacer el camino más largo, te prometo que no te decepcionará.

Esenciales de viaje

Brittany Ferries ofrece viajes Portsmouth-Santander desde 271 libras esterlinas (370 dólares) para dos adultos que viajen como pasajeros a pie con una cabina de cuatro literas con baño en el interior. El acceso al salón Commodore C-Club es gratuito para quienes se alojen en una cabina de clase Commodore. También hay un número limitado de lugares disponibles para que otros pasajeros disfruten del salón privado por una tarifa de 35 libras esterlinas (48 dólares) por persona.