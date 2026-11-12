Ocho muertos en un derrumbe en Brooklyn: el rescate de una mujer embarazada ofrece un rayo de esperanza

Al menos ocho personas murieron tras el derrumbe de un edificio en la ciudad de Nueva York, y otras 17 resultaron heridas.

El edificio de tres plantas, que se derrumbó en una obra en construcción al aire libre alrededor de las 4 p. m. del miércoles, se convirtió en el escenario de un enorme operativo de rescate en el que una mujer embarazada fue sacada de entre los escombros.

En las labores nocturnas participaron cientos de socorristas, incluidos funcionarios de los departamentos de bomberos y policía de la ciudad, quienes revisaron minuciosamente los escombros. Los equipos utilizaron sierras para cortar los restos, mientras que perros rastreadores y drones sobrevolaron la zona donde se encontraba el edificio ubicado en 1321 Flatbush Avenue, que albergaba varios apartamentos y una tienda.

En declaraciones a CBS News, un hombre reveló que su esposa, que tiene seis meses de embarazo, se encontraba entre los rescatados. Sin embargo, durante un tiempo, desconocía si estaba viva o muerta.

open image in gallery El miércoles se rescató a una mujer embarazada de entre los escombros de un edificio derrumbado en Brooklyn ( AP )

“Esto es durísimo, hombre. Está buscando a su esposa embarazada y ella no contesta el teléfono”, dijo Jumaane Williams, defensor público de la ciudad de Nueva York, al medio de comunicación en medio de la búsqueda.

Alrededor de las 6:15 p. m., se vio a miembros del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York hablando con una mujer entre los escombros.

Según informa ABC7, a las 6:30 p. m, le comunicaron al hombre, cuya identidad aún no se reveló, la noticia de que su esposa estaba viva.

“Tengo novedades. Está viva, sigue viva. Estoy muy contento”, dijo el hombre.

Las imágenes grabadas por CBS News muestran a la esposa del hombre siendo rescatada de entre los escombros del edificio en Flatbush Avenue. Se puede ver a varios hombres con cascos y chalecos reflectantes rodeando una camilla y alejándola lentamente de los restos.

open image in gallery El edificio de tres plantas se derrumbó sobre una obra en construcción ( Reuters )

La mujer estaba cubierta de escombros del edificio derrumbado, pero estaba consciente y alerta, y las autoridades la envolvieron en una manta.

La concejala Farah Louis declaró al medio de comunicación que la mujer, que había sido trasladada para recibir atención médica, permanecía en estado crítico hasta la noche del miércoles.

Al menos cuatro personas resultaron en estado crítico tras el derrumbe, mientras que otras cuatro sufrieron heridas graves, pero que no ponen en peligro su vida, según informaron previamente las autoridades. Al menos nueve personas sufrieron heridas leves.

La comisionada de bomberos de la ciudad de Nueva York, Lillian Bonsignore, dijo que entre los heridos se encontraban siete niños y un bombero.

Anderson Vélez, residente del edificio derrumbado, declaró al New York Post que sus dos hijos, de 2 y 7 años, fueron rescatados tras quedar atrapados bajo los escombros. Él se encontraba trabajando en ese momento.

“Me llamó cuando el edificio se derrumbó mientras ella estaba dentro, sepultada bajo los escombros”, dijo Vélez, refiriéndose a su esposa. “Gritaba pidiendo ayuda para sacar a mi hijo y luego se cortó la llamada”.

Las autoridades iniciaron una investigación sobre el derrumbe, y los funcionarios de la ciudad revelaron más detalles sobre las labores de rescate en una conferencia de prensa el miércoles por la noche.

open image in gallery Se pudo ver a cientos de miembros de los servicios de emergencia en el lugar donde se derrumbó el edificio ( AFP/Getty )

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo que los bomberos respondieron al derrumbe un minuto después de la primera llamada al 911.

“Fue una situación increíblemente difícil y que evolucionó muy rápidamente, con restos precarios que sortear y peligrosos abismos bajo la superficie”, dijo.

La operación de búsqueda en curso se está desarrollando ante la previsión de lluvias que azotarán la ciudad de Nueva York el jueves y el viernes, lo que podría complicar las operaciones en el lugar de los hechos.

El jefe del Departamento de Bomberos de Nueva York, John Esposito, dijo que los servicios de emergencia permanecerán en el lugar y advirtió que podría producirse un segundo derrumbe.

open image in gallery Al menos ocho personas fallecieron tras el derrumbe del edificio ( AFP/Getty )

“Estaremos aquí durante varios días hasta que se haya registrado todo el lugar en busca de todas las posibles víctimas”, dijo.

Un segundo edificio que compartía pared con el número 1321 de Flatbush Avenue permaneció en pie. Dado que su pared había sido derribada, en las imágenes tomadas en el lugar se pueden apreciar claramente los interiores de las habitaciones y la ropa.

Las personas que se encontraban dentro del edificio vecino fueron halladas por los servicios de emergencia, quienes “actuaron de inmediato y las pusieron a salvo”, confirmó Esposito.