Veterano de la Segunda Guerra Mundial celebra su cumpleaños 100 a bordo del acorazado New Jersey

A bordo del acorazado New Jersey, rodeado de amigos, familiares y el importante legado del barco, John "Johnny Q" Quinesso Sr. marcó un hito: su cumpleaños número 100.

El veterano de la Marina durante la Segunda Guerra Mundial y voluntario fue honrado el jueves pasado con un almuerzo especial y una ceremonia de reconocimiento en el acorazado más condecorado de la nación para celebrar su cumpleaños del 24 de enero.

Para Quinesso, quien ha pasado toda su vida en el sur de Nueva Jersey, la celebración no fue sólo sobre su longevidad, sino de una vida de servicio que nunca ha cesado.

Además de servir durante tres años en el Pacífico Sur como marino de 2ª Clase, el veterano de la Segunda Guerra Mundial ha pasado más de dos décadas como voluntario en el Museo del Acorazado New Jersey, compartiendo sus experiencias y educando a estudiantes y visitantes de todo el mundo.

"Yo llamo al acorazado New Jersey mi segundo hogar", afirmó Quinesso. "He sido guía turístico aquí por más de 20 años. Es una de las cosas más maravillosas que he hecho en mi vida".

Para Quinesso, educar a los visitantes sobre el acorazado New Jersey va más allá de la historia: se trata de comprender el costo de la libertad.

"Que sepan que sin el acorazado, quizás no hubiéramos sido capaces de empezar a construir nuestra libertad", señaló.

Quinesso se unió a la Marina poco después de terminar la escuela secundaria en 1943, a los 19 años. Luego de recibir adiestramiento como operador de radio, sirvió a bordo del LSM-302, un barco de desembarco que entregaba tropas, tanques y suministros a playas en todo el Pacífico. Su servicio lo llevó a Wake Island, Guam, Okinawa y Saipán durante algunos de los combates más intensos de la guerra.

Sin embargo, un momento se destaca sobre todos los demás. Frente a la costa de Guam, la tripulación se preparaba en ese momento para una invasión potencialmente devastadora de Japón. Mientras estaba de guardia cerca de la medianoche, Quinesso recibió una transmisión que cambiaría el mundo.

El mensaje decía: "Los japoneses se han rendido. La guerra ha terminado'", recordó. "Corrí directamente al capitán y golpeé a su puerta".

Quinesso dijo que después los tripulantes rompieron en llanto y se abrazaron unos a otros.

"Ese fue mi momento más glorioso. Nunca lo olvidaré, se siente como si hubiera sido ayer".

Después de regresar a casa, Quinesso construyó una carrera de 43 años como agente del Servicio de Impuestos. Pero cuando el acorazado New Jersey reabrió como museo en 2001, encontró una nueva vocación: educar a las futuras generaciones sobre el sacrificio, el servicio y la historia.

Marshall Spevak, CEO del Museo del Acorazado New Jersey, dijo que la presencia de Quinesso tiene un peso especial a medida que el tiempo empuja la historia de la Segunda Guerra Mundial más hacia el pasado.

"Todavía hay una cierta reverencia cuando hablas con un veterano de la Segunda Guerra Mundial", comentó. "Sólo quedan pocos años más en los que tengamos veteranos de la Segunda Guerra Mundial en este mundo. Por eso es tan importante que sigamos contando sus historias, para que su legado perdure".

A los 100 años, Quinesso sigue mantiene un buen estado de salud, es cálido y con buen sentido del humor. A menudo les dice a los estudiantes que el servicio militar ayudó a moldear su vida.

"Entré como un joven y salí como un adulto joven", declaró Quinesso. "Eso fue lo que el servicio militar hizo por mí".

Durante la ceremonia de la semana pasada, Quinesso recibió la Medalla de Servicio Distinguido de Nueva Jersey, el premio militar más alto del estado. Para Quinesso, el reconocimiento es significativo, pero estar en el barco, contar historias y conectar con la gente sigue siendo su mejor recompensa.

