Una potente bomba explota cerca de vías férreas en el suroeste de Pakistán. Hay más de 24 heridos

Más de dos docenas de personas resultaron heridas el domingo cuando una potente bomba explotó cerca de una vía férrea al paso de un tren de pasajeros por la ciudad de Quetta, en el suroeste de Pakistán, informaron funcionarios.

La fuerza de la explosión provocó que dos vagones del tren volcaran y se incendiaran, lo que formó una densa columna de humo negro, según imágenes compartidas en internet.

El ataque, en una zona donde normalmente hay fuerzas de seguridad apostadas, causó daños graves en varios edificios cercanos y destrozó vehículos estacionados a lo largo de la carretera, según testigos e imágenes que circulaban en redes sociales.

Médicos de hospitales locales dijeron que habían recibido a más de 30 heridos, varios de ellos en estado crítico.

El funcionario del gobierno de Baluchistán Babar Yousafzai dijo que las autoridades aún estaban investigando la explosión, pero no dio más detalles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.