Una abundante cosecha de uvas en Kandahar se amarga por cierres fronterizos con Pakistán

Es temporada de uvas en la provincia sureña afgana de Kandahar, y la cosecha de este año es abundante. Pero eso es poco consuelo para los productores y trabajadores de uvas de la región, que afirman que los combates entre Afganistán y Pakistán les han impedido acceder a su mercado principal.

Durante meses, ambos países han intercambiado disparos de manera esporádica a lo largo de su extensa y montañosa frontera, lo que ha dejado cientos de muertos. Islamabad acusa al gobierno talibán de Afganistán de dar refugio a milicianos que llevan a cabo ataques dentro de Pakistán, una acusación que Kabul niega.

Con los combates han llegado los cierres fronterizos, que han cortado una ruta comercial crucial y han impedido que los productores afganos alcancen el principal mercado de exportación para muchos bienes.

Al no poder exportar su fruta fresca, los productores afganos de uva han recurrido al mercado interno, donde el aumento de la oferta ha hecho que los precios se desplomen. Para adaptarse, muchos productores ahora secan sus uvas para convertirlas en pasas, un producto más barato que se vende a menor precio.

En un largo almacén del distrito de Zhari, en Kandahar, unos ventiladores giran en lo alto, removiendo el aire caliente del verano alrededor de racimos de uvas verdes y carnosas, colgadas en palos dispuestos en filas para secarse.

Pero incluso los precios de las pasas se han hundido.

Sakhi Jan, propietario de un viñedo en Zhari, afirma que, con 10 personas a las que alimentar en su hogar, apenas logra salir adelante. Antes, 7 kilogramos (15,5 libras) de pasas se vendían por alrededor de 1.000 a 1.200 afganis (13 a 16 dólares). Ahora, la misma cantidad se vende por apenas 400 a 450 afganis (5 a 6 dólares).

En un país donde la pobreza está muy extendida y la desnutrición afecta a los más vulnerables, pérdidas de ingresos como estas pueden ser críticas.

“Somos agradecidos, pero las cosas no son como antes; la lucha es mucho más dura ahora”, afirmó Jan. “En el pasado, el trabajo era constante, solíamos vender algunas uvas y la gente, por lo general, tenía buen trabajo, pero ahora la dificultad es inmensa”.

Subrayó que es crucial abrir los pasos fronterizos y permitir que el comercio vuelva a fluir.

“Instamos a nuestro gobierno y a Pakistán a abrir estas rutas y llegar a un acuerdo. La situación actual está causando grandes dificultades”.

Abdul Baqi Bina, subdirector de la Cámara de Comercio e Inversión de Kandahar, señaló que el cierre fronterizo ha asestado un duro golpe a las exportaciones de fruta de Afganistán, no solo de uvas, sino también de granadas.

En 2025, cinco provincias del sur de Afganistán que conforman la principal región productora de uva del país exportaron 44.225 toneladas de uvas por un valor de 13,8 millones de dólares. Casi lal totalidad —43.000 toneladas— fue a Pakistán y el resto se dirigió a Bangladesh, Irak e India, señaló Bina. En lo que va de este año, solo se han exportado 256 toneladas, por un valor de 100.000 dólares.

Para el exportador de uvas Haji Abdul Hai, ha sido un desastre.

“En mis 50 años de vida, nunca he visto estas carreteras cerradas en la medida en que lo están ahora”, afirmó, y agregó que los cierres fronterizos anteriores por lo general duraban unos pocos días, o se cerraba un paso mientras otro permanecía abierto.

“Pero ahora, enfrentamos dificultades verdaderamente enormes”, advirtió.

El año pasado, el huerto donde Qudratullah Popal trabajaba recolectando uvas empleaba a unos 1.500 trabajadores. Este año, la cifra se ha desplomado a alrededor de 15, dijo.

“Ha habido buenas cosechas. Las uvas salieron bien, pero el problema es que no pueden exportarse a otros países. Se están enviando a lugares dentro del país… donde ya hay abundancia de uvas”, afirmó.

“Cuando las rutas se bloquean y el comercio se detiene, el sustento de todos queda paralizado: comerciantes, jornaleros y dueños de huertos por igual”, concluyó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.