Hombres armados secuestran en Mali a exministro y crítico de la junta, dice su familia

Un exministro maliense y crítico de la junta gobernante fue secuestrado en su casa por hombres armados y encapuchados, contó el domingo a The Associated Press un familiar, mientras se extienden las repercusiones de una ola de ataques armados en la nación africana.

La vivienda de Mountaga Tall en la capital, Bamako, fue asaltada poco antes de la medianoche del sábado, informó a AP su familiar Mahmoud Touré. Los hombres no se identificaron ni dijeron por qué se llevaban a Tall, pero Touré sostuvo que eran miembros de las fuerzas armadas.

“No explicaron por qué y no presentaron una orden de arresto", declaró Touré. "Los soldados maltrataron a la esposa de Mountaga Tall y se llevaron su teléfono”.

Tall se desempeñó como ministro de Educación y Ciencia de Mali de 2016 a 2017 y es presidente del Congreso Nacional para la Iniciativa Democrática, un partido político opuesto al gobierno militar. Como abogado, representa a políticos y a otras personas que han sido detenidas por criticar a la junta.

Mali sufrió el 26 de abril uno de los mayores ataques coordinados contra su ejército en Bamako y en varias otras ciudades, perpetrado por yihadistas y rebeldes que tomaron varias localidades y bases militares. Varias personas murieron en el ataque, incluido el ministro de Defensa, Sadio Camara.

El grupo islamista Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) y el Frente de Liberación de Azawad, un grupo separatista liderado por tuaregs, lanzaron conjuntamente el ataque más intenso contra el gobierno desde 2012.

El gobierno militar indicó el viernes que tenía pruebas de que soldados colaboraron con los grupos para lanzar los ataques. Desde entonces, ha llevado a cabo una ola de detenciones.

La familia de Tall dijo que presentó una denuncia “por secuestro y desaparición” ante las fuerzas de seguridad. El gobierno no ha comentado sobre las detenciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.