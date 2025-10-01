Un potente sismo causa al menos 69 muertos en Filipinas

Al menos 69 personas perdieron la vida en un potente sismo que remeció una provincia del centro de Filipinas el martes por la noche.

El terremoto de magnitud 6,9 se registró alrededor de las 10 de la noche y dejó a un número no especificado de residentes atrapados en casas derrumbadas, clubes nocturnos y otros negocios en la ciudad de Bogo y en pueblos rurales cercanos en la provincia de Cebú, según las autoridades.

Los rescatistas se apuraban para dar con sobrevivientes el miércoles. Efectivos del ejército, policías y voluntarios civiles, respaldados por retroexcavadoras y perros rastreadores, se movilizaron el miércoles para buscar sobrevivientes casa por casa.

El epicentro del temblor, que fue provocado por el movimiento de una falla submarina a una profundidad peligrosamente baja de 5 kilómetros (3 millas), se encontraba a unos 19 kms (12 millas) al noreste de Bogo, una ciudad costera de aproximadamente 90.000 habitantes en Cebú, donde se reportaron aproximadamente la mitad de las muertes, dijeron las autoridades.

Se espera que el número de fallecidos en Bogo aumente, indicaron las autoridades, que señalaron que la lluvia intermitente y los desperfectos en puentes y carreteras dificultaban la carrera por salvar vidas.

“Todavía estamos en la fase crítica de búsqueda y rescate”, dijo Bernardo Rafaelito Alejandro IV, subdirector de la Oficina de Defensa Civil, en una conferencia de prensa. "Aún hay muchos reportes de personas que quedaron atrapadas o fueron golpeadas por los escombros".

