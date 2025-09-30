Fuertes lluvias e inundaciones tras el tifón Bualoi elevan a 19 los muertos en Vietnam

Las persistentes lluvias intensas de un antiguo tifón causaron más inundaciones y deslizamientos de tierra en Vietnam, elevando a 19 el número de muertos en el país, con más personas desaparecidas.

La agencia meteorológica nacional informó que las precipitaciones superaron los 30 centímetros (casi un pie) en partes de Vietnam en las últimas 24 horas, el martes. Advirtió que las fuertes lluvias continuarían.

La lluvia prolongada provocó inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que cortaron carreteras y aislaron comunidades desde las montañas del norte de las provincias de Son La y Lao Cai hasta la provincia central de Nghe An. Los ríos hinchados por las lluvias y las descargas de presas han causado inundaciones y deslizamientos de tierra generalizados en el norte. El río Thao en Yen Bai se elevó muy por encima de los niveles de emergencia durante la noche, haciendo que el agua llegara a hasta un metro de profundidad (tres pies) en los hogares y forzando a evacuaciones.

Muchas calles en la capital, Hanói, se inundaron y las autoridades advirtieron que las personas cercanas al río Rojo, que atraviesa la ciudad, debían tomar precauciones.

Los medios estatales dijeron el martes que las autoridades seguían buscando a 13 personas desaparecidas, incluidos ocho pescadores. Bualoi ya había causado al menos 20 muertes en Filipinas desde el viernes.

Tocó tierra en Vietnam temprano el lunes y luego se mantuvo, lo que aumentó el peligro.

El calentamiento global está haciendo que tormentas como estas sean más fuertes y húmedas, según los expertos, ya que los océanos más cálidos proporcionan a las tormentas tropicales más combustible, impulsando vientos más intensos, lluvias más fuertes y cambiando los patrones de precipitación en toda Asia Oriental.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.