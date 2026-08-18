Un estudiante mata a tiros a un compañero de clase y luego se suicida en Filipinas, dice alcalde

Un estudiante que llevaba dos armas de fuego mató a tiros a un compañero antes de suicidarse en una secundaria situada en un campus universitario del sur de Filipinas, donde cientos de alumnos fueron evacuados, informaron funcionarios.

El alcalde de la ciudad de Zamboanga, Khymer Adan Olaso, indicó que el sospechoso aparentemente llevaba una cámara corporal para transmitir en vivo el ataque en la secundaria ubicada en el campus de la Universidad Ateneo de Zamboanga en su ciudad. Otras dos personas resultaron heridas, añadió.

El sospechoso inicialmente disparó contra un maestro, pero no estaba claro si éste resultó herido. Luego baleó a un compañero de clase, que murió, antes de dispararse a sí mismo, dijo Olaso a la cadena de radio DZBB.

Cientos de estudiantes fueron evacuados a un lugar seguro después de que se escucharon los disparos en el edificio de la escuela secundaria, que está en un recinto con vigilancia, separado de un campus más grande de la universidad católica —donde se encuentran sus facultades y escuelas profesionales— en la ciudad portuaria de Zamboanga.

Unas horas después del tiroteo, la policía dijo que la situación estaba bajo control. Pidió a los padres y tutores de los alumnos que mantuvieran la calma y siguieran las indicaciones y los procedimientos establecidos por la secundaria para recoger a sus hijos.

“En este momento, las autoridades están determinando las circunstancias que rodean el incidente”, dijo el jefe de la policía nacional, el general Jose Melencio Nartatez Jr. La policía “facilitará información verificada según corresponda, y pide al público que se abstenga de compartir informes, fotos o videos no confirmados que puedan causar preocupación innecesaria”.

La policía nacional “asegura al público que la seguridad y el bienestar de la comunidad escolar siguen siendo una prioridad. Agradecemos a la administración escolar, a los padres, tutores y a la comunidad por su paciencia, cooperación y comprensión mientras las autoridades continúan gestionando la situación”, expresó Nartatez.

El tiroteo ocurrió a pesar de las garantías de la policía de que se reforzaría la seguridad en las escuelas de todo el país, luego de un tiroteo en junio en el que tres estudiantes de secundaria murieron y al menos otros 20 resultaron heridos en la ciudad central de Tacloban. La policía arrestó a dos estudiantes, de 14 y 15 años, acusados de llevar a cabo esa balacera.

Los delitos que implican el uso de armas de fuego son frecuentes en Filipinas, en parte debido a la proliferación de estas armas sin licencia, pero los tiroteos escolares son relativamente raros.

El tiroteo en Filipinas también ocurrió menos de dos semanas después de una balacera en un plantel escolar en Tailandia.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, tomó medidas para restringir las armas en el país del sudeste asiático después de que un niño de 14 años matara a sus abuelos, a cinco miembros del personal escolar y a una niña de 12 años en la provincia de Nonthaburi, a las afueras de Bangkok.

La alta tasa de posesión de armas en Tailandia sólo es superada en Asia por Pakistán, y supera con creces a sus vecinos del sudeste asiático.

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El periodista de The Associated Press Jintamas Sasornchai en Bangkok contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.