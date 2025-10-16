Trump advierte a Hamás: "no tendremos más opción que entrar y matarlos" si sigue violencia en Gaza

El presidente estadounidense Donald Trump advirtió el jueves a Hamás que "no tendremos más opción que entrar y matarlos" si la violencia interna persiste en Gaza.

La sombría advertencia de Trump se produjo después que anteriormente minimizara los actos de violencia registrados en el territorio desde que un alto el fuego y un acuerdo de rehenes entre Israel y Hamás entraron en vigor la semana pasada en la guerra de dos años.

Trump dijo el martes que Hamás había eliminado "un par de bandas que eran muy malas" y había matado a varios miembros de esas bandas.

"Eso no me molestó mucho, para ser honesto", señaló.

Pero Trump también dejó claro que tenía poca paciencia para los asesinatos que Hamás estaba llevando a cabo contra facciones rivales dentro del devastado territorio.

"Se desarmarán, y si no lo hacen, los desarmaremos, y sucederá rápidamente y quizás violentamente", indicó Trump.

La policía controlada por Hamás mantuvo un alto grado de seguridad pública después que los milicianos tomaran el poder en Gaza hace 18 años, al tiempo que reprimían la disidencia. La policía se desvaneció en gran medida en los últimos meses cuando las fuerzas israelíes se apoderaron de grandes áreas de Gaza y atacaron a las fuerzas de seguridad de Hamás con bombardeos.

Poderosas familias locales y bandas armadas, incluidas algunas facciones anti-Hamás respaldadas por Israel, llenaron el vacío. Muchos son acusados de secuestrar ayuda humanitaria y venderla con fines de lucro, contribuyendo a la crisis de hambre en Gaza.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.