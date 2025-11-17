Tribunal en Bangladesh condena a muerte a Sheikh Hasina por crímenes de lesa humanidad

Un tribunal especial de Bangladesh sentenció el lunes a la ex primera ministra Sheikh Hasina a la pena de muerte por cargos de crímenes contra la humanidad relacionados con el levantamiento masivo del año pasado, el cual puso fin a su mandato de 15 años.

La lectura del veredicto desde el tribunal en la capital Daca fue transmitida en vivo. El gobierno interino reforzó la seguridad antes de que se diera a conocer. Se desplegaron soldados, guardias fronterizos paramilitares y policías en Daca y muchas otras partes del país.

El partido de Hasina, la Liga Awami, ha convocado a un paro nacional para protestar contra el veredicto.

Hasina, quien está exiliada en India, fue juzgada en ausencia. Ha calificado al tribunal de "ilegítimo" y ha denunciado el nombramiento de un abogado por parte del Estado para que la represente.

