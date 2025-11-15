Gran explosión en comisaría en Cachemira controlada por India causa- al menos 8 muertos

Un alijo de explosivos confiscados estalló en el interior de una comisaría en la Cachemira controlada por India y dejó al menos ocho fallecidos y 27 heridos, informó la policía el sábado.

La explosión ocurrió en la zona de Nowgam en Srinagar, la principal ciudad de la región, el viernes por la noche, cuando un equipo de forenses y policías examinaban el material, agregó.

La enorme explosión arrasó la comisaría y causó un incendio en el recinto y en varios vehículos. Según la agencia noticiosa Press Trust of India, pequeñas explosiones sucesivas impidieron que las labores de rescate por parte del escuadrón de desactivación de bombas comenzaran de inmediato.

La mayoría de los fallecidos eran policías y forenses. Algunos de los heridos se encontraban en estado crítico, explicaron las autoridades.

El incidente se produjo días después de la letal explosión de un coche el lunes en Nueva Delhi, que causó al menos ocho muertos cerca del histórico Fuerte Rojo de la capital india. Funcionarios indios calificaron lo ocurrido como un ataque terrorista perpetrado por "fuerzas antinacionales".

Ese incidente ocurrió horas después de que la policía en Cachemira anunciara el desmantelamiento de una célula insurgente sospechosa que operaba desde la región en disputa hasta las afueras de Nueva Delhi. Al menos siete personas, entre ellas dos médicos, fueron arrestadas, y la policía incautó armas y una gran cantidad de material para fabricar bombas en Faridabad, una ciudad en el estado de Haryana, cerca de la capital.

Desde entonces, las agencias de seguridad indias han llevado a cabo una serie de redadas en Cachemira como parte de su investigación sobre la explosión del coche. La policía dijo que uno de los sospechosos —un médico cachemir que trabajaba en Faridabad— conducía el vehículo que explotó.

La policía había trasladado el material explosivo incautado en Faridabad a Cachemira debido a su pesquisa y una parte se guardó en la comisaría, que investigaba el caso principal, dijeron las autoridades.

India y Pakistán administran cada uno una parte de Cachemira, pero ambos reclaman el territorio en su totalidad.

En la parte controlada por India, los insurgentes luchan contra el gobierno de Nueva Delhi desde 1989. India insiste en que la insurgencia en Cachemira es terrorismo patrocinado por Pakistán. Islamabad niega la acusación y muchos cachemires consideran que se trata de una lucha legítima por la libertad.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.