Trece detenidos en Turquía en una nueva investigación contra municipios de oposición

Las autoridades turcas detuvieron el martes a 13 personas como parte de una investigación de corrupción relacionada con conciertos organizados por el Municipio Metropolitano de Ankara, una nueva acción legal dirigida a municipios gobernados por el principal partido opositor de Turquía.

Un comunicado de la oficina del fiscal jefe de Ankara indicó que los sospechosos, incluidos exempleados municipales y propietarios de empresas privadas de eventos, fueron detenidos bajo cargos de abuso de funciones públicas y manipulación de licitaciones públicas.

La investigación se centra en 32 conciertos realizados entre 2021 y 2024, que supuestamente resultaron en pérdidas financieras de 154,4 millones de liras turcas (3,7 millones de dólares), según informes del Ministerio del Interior, la Junta de Investigación de Delitos Financieros de Turquía y el Tribunal de Cuentas, según el comunicado.

Los municipios liderados por el opositor Partido Republicano del Pueblo, o CHP, han enfrentado una serie de investigaciones por corrupción este año, incluida la más destacada contra el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu. Considerado como el principal rival del presidente Recep Tayyip Erdogan, Imamoglu fue arrestado y detenido en marzo, lo que provocó protestas generalizadas.

El CHP ha rechazado las acusaciones y tacha las acciones legales de esfuerzos con motivaciones políticas por parte del gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan para socavar a la oposición a través de procesos judiciales.

El gobierno insiste en que el poder judicial de Turquía opera de manera independiente y que las investigaciones están enfocadas únicamente en descubrir la corrupción.

El CHP logró victorias contundentes en las elecciones locales del año pasado, manteniendo el control de ciudades importantes como Estambul y Ankara, al tiempo que realizó avances significativos en regiones tradicionalmente dominadas por el gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo de Erdogan.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.