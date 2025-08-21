Tailandia exige a bancos limitar transferencias en línea a 1.500 dólares diarios para frenar estafas

Los bancos en Tailandia están obligados ahora a establecer un límite diario de 50.000 baht (1.537 dólares) en muchas transferencias en línea para reducir el fraude financiero, especialmente aquellos que involucran a clientes considerados vulnerables, tales como niños y adultos mayores.

El objetivo de la regla anunciada el martes por el Banco de Tailandia es ayudar a combatir el enorme sector delictivo de estafas en línea, que genera miles de millones de dólares anualmente y es especialmente activo en el sudeste asiático. En muchos países, hay una creciente presión sobre los bancos para que desempeñen un papel más activo en la protección de los activos de los clientes que son blanco de estafadores.

La nueva medida pretende frenar el fraude financiero al evitar que los delincuentes reciban y transfieran una gran cantidad de dinero de una sola vez, y permitir el congelamiento oportuno de fondos ilícitos para aumentar las posibilidades de que las víctimas puedan recuperar al menos parte de su dinero, según Daranee Saeju, gobernador adjunto del banco para la Política de Sistemas de Pago y Protección al Consumidor Financiero.

El límite diario de transferencia se aplicará a transferencias en tres niveles diferentes: menos de 50.000 baht (1.537 dólares), menos de 200.000 baht (6.147 dólares) y más de 200.000 baht (6.147 dólares), según el perfil de riesgo de cada cliente y la evaluación de los bancos bajo las reglas de conocimiento del cliente.

Los clientes que cuenten con antecedentes de comportamiento responsable pueden seguir transfiriendo a sus niveles habituales.

Esta medida se implementará para nuevos clientes de banca móvil y banca por internet a finales de este mes, y para los clientes existentes a finales de este año.

Tailandia tiene aproximadamente 12 millones de usuarios de banca móvil, según un informe del miércoles en el periódico Bangkok Post. Dicho informe señaló que las salvaguardas anteriores del banco central limitaban las transferencias de banca móvil a 50.000 baht (1.537 dólares) por transacción —con reconocimiento facial requerido—, y 200.000 baht (6.147 dólares) por día en total.

Tan sólo en junio de este año, se reportaron a las autoridades 24.500 casos de estafas relacionadas con transferencias de dinero, generando pérdidas totales de 2.800 millones de baht (86,1 millones de dólares), un promedio de 114.000 baht (3.504 dólares) por caso. La transferencia fraudulenta más grande ascendió a 4,9 millones de baht (150.591 dólares), informó el Post, citando al banco central.

En promedio, los estafadores sólo necesitaban tres minutos para desviar la mitad de los fondos robados, mientras que normalmente las víctimas tardaban entre 19 y 25 horas en reportar el delito, informó el periódico.

Durante los primeros seis meses de este año, niños menores de 15 años se vieron involucrados en 78.468 casos de estafas financieras, mientras que las víctimas mayores de 65 años representaron 416.453 casos, según el informe.

