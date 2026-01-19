Suben a 10 los muertos en incendio de un centro comercial en Karachi. Hay decenas de desaparecidos

El número de muertos por un enorme incendio en un centro comercial en la ciudad más grande de Pakistán, Karachi, aumentó a al menos 10 después de que los rescatistas recuperaran cuatro cuerpos más del edificio gravemente dañado durante una búsqueda nocturna de decenas de personas reportadas como desaparecidas, dijeron las autoridades el lunes.

Los bomberos extinguieron el incendio en el edificio de varios pisos Gul Plaza tarde el domingo, casi 24 horas después de que comenzara, lo que permitió a los equipos de rescate entrar al edificio para rescatar a los atrapados allí. El alcalde, Murtaza Wahab, dijo que se recuperaron cuatro cuerpos más durante la noche, elevando el número de muertos a al menos 10.

Los medios locales informaron que al menos 14 personas murieron en el incendio.

El incendio comenzó tarde el sábado y se propagó rápidamente a través de tiendas que almacenaban cosméticos, prendas de vestir y productos de plástico, dijo el doctor Abid Jalal Sheikh, responsable de los servicios de emergencias de la ciudad.

El ministro principal de Sindh, Murad Ali Shah, dijo el domingo por la noche que las familias habían reportado alrededor de 60 personas desaparecidas, lo que llevó a las autoridades a iniciar la operación de búsqueda. Testigos dijeron que los familiares de los desaparecidos se reunieron el lunes ante el maltrecho edificio, muchos de ellos llorando.

La causa del incendio no se conocía de inmediato. La policía dijo que se estaba llevando a cabo una investigación.

Karachi, la capital de la provincia de Sindh, tiene un historial de incendios mortales, a menudo atribuidos a estándares de seguridad deficientes y construcciones ilegales. En noviembre de 2023, un incendio en un centro comercial de la ciudad mató a 10 personas e hirió a otras 22.

Un incendio masivo en una fábrica de ropa en Karachi en 2012 mató a 260 personas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.