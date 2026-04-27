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Un sismo sacude el norte de Japón una semana después de la alerta por “megaterremoto”

El fenómeno se produjo en Hokkaido, la isla principal más septentrional de Japón

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Un terremoto de magnitud 6,2 sacudió el norte de Japón en la madrugada del lunes.

No se han confirmado daños ni víctimas, y la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) tampoco emitió ningún aviso de tsunami.

El sismo, de origen terrestre, se produjo a 18 km al oeste de Sarabetsu, una pequeña localidad situada en Hokkaido, la isla principal más septentrional de Japón, a una profundidad de 81 km.

Un terremoto de magnitud 7,7 en alta mar ocurrido una semana antes desencadenó una advertencia sobre un riesgo ligeramente mayor de un posible megaterremoto (un terremoto de magnitud 8,0 o superior) en las zonas costeras del noreste del país.

La JMA indicó que el terremoto del lunes se produjo fuera de esta zona específica de alerta de megaterremotos y que la semana de concienciación especial concluirá según lo previsto.

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