Sismo de magnitud 7,6 sacude la costa sur de Filipinas y podría causar un tsunami

Un sismo en altamar con una magnitud preliminar de 7,6 remeció el viernes una provincia del sur de Filipinas, obligando a las autoridades a ordenar evacuaciones en provincias costeras cercanas debido a la posibilidad de un tsunami.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología señaló que se prevén daños y réplicas del sismo, el cual tuvo su epicentro a unos 62 kilómetros (38 millas) al sureste del poblado de Manay, en la provincia de Davao Oriental, y fue provocado por el movimiento en una falla a una profundidad superficial de 10 kilómetros (6 millas).

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, con sede en Honolulu, informó de la posibilidad de oleaje peligroso dentro de un radio de 300 kilómetros (186 millas) del epicentro. Indicó de la posibilidad de olas de hasta 3 metros (10 pies) por encima del nivel normal de la marea para algunas costas filipinas cerca del epicentro. También eran posibles olas más pequeñas en Indonesia y Palaos.

El administrador adjunto de la Oficina de Defensa Civil, Bernardo Rafaelito Alejandro IV, advirtió que las olas de tsunami podrían impactar seis provincias cercanas hasta dos horas después de que se registró el sismo a las 9:43 de la mañana. Hizo un llamado a la población para que se traslade de inmediato a terrenos más altos o lejos de las zonas costeras.

“Instamos a estas comunidades costeras a permanecer en alerta y evacuar inmediatamente a terrenos elevados hasta nuevo aviso”, señaló Alejandro en conferencia de prensa.

“Los propietarios de embarcaciones en puertos y aquellos en áreas costeras... deben asegurar sus barcos y alejarse de las zonas costeras”, agregó.

Las autoridades indonesias emitieron una alerta de tsunami para las regiones nororientales de Papúa y Célebes Septentrional, a unos 275 kilómetros (170 millas) del epicentro. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia dijo en un comunicado que los residentes de la zona deben estar atentos y mantenerse alejados de las playas y riberas.

Filipinas aún no se recupera de un sismo de magnitud 6,9 que el pasado 30 de septiembre dejó al menos 74 muertos y desplazó a miles de personas en la provincia de Cebú, particularmente en la ciudad de Bogo y poblados vecinos.

Filipinas es uno de los países más propensos a desastres naturales y es frecuentemente golpeado por terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, un arco de fallas sísmicas alrededor del océano.

El archipiélago también recibe el impacto de unos 20 tifones y tormentas cada año, lo que convierte la respuesta a desastres en una de las principales tareas del gobierno y los grupos de voluntarios.

