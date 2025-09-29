Prohíben entrar a Singapur a activista prodemocracia de Hong Kong

Un activista buscado por el gobierno de Hong Kong dijo que se le negó la entrada a Singapur el fin de semana, presuntamente por razones políticas.

Nathan Law, quien huyó de Hong Kong en 2020 y reside en Londres, afirmó que fue detenido en el aeropuerto de Singapur el sábado por la noche, y que cuatro horas después, le informaron que su entrada había sido denegada. Diez horas más tarde, abordó un avión de regreso a San Francisco el domingo.

El activista asistiría a un evento a puerta cerrada, solo por invitación, señaló en un comunicado, sin dar más detalles.

Law es uno de los activistas de Hong Kong que han abandonado la ciudad en los últimos años tras la adopción de una Ley de Seguridad Nacional que ha llevado a otros a prisión.

Dijo haber recibido una visa de Singapur para asistir al evento y partió en un vuelo desde San Francisco. No se le dio ninguna razón para la denegación, expresó.

“Creo que la decisión de negar mi entrada fue política, aunque no estoy seguro de si fuerzas externas, como la RPC, están involucradas, directa o indirectamente”, se lee en su comunicado, refiriéndose a China por el acrónimo de su nombre oficial, la República Popular China.

Law dijo que fue retenido en una instalación en la que, según entendió, “se detiene a personas que necesitan ser deportadas” y declinó hacer más comentarios.

En un comunicado, el gobierno de Singapur confirmó que se le había negado la entrada, diciendo que un titular de visa está sujeto a más controles en la frontera. Señaló que la policía de Hong Kong ha emitido una orden de arresto contra Law en virtud de la Ley de Seguridad Nacional de la ciudad.

“La entrada y presencia de Law en el país no favorecen los intereses nacionales de Singapur”, se indica en el comunicado del Ministerio del Interior.

Eugene Tan, profesor adjunto de derecho en la Universidad de Administración de Singapur, dijo que “la acción de las autoridades de Singapur en este caso no es sorprendente”.

Las autoridades están decididas a que “Singapur no se convierta en un campo de batalla externo para la política extranjera”, escribió Tan en una respuesta por correo electrónico.

Singapur tiene un acuerdo de extradición con Hong Kong, pero no parece incluir los delitos de seguridad nacional, señaló el catedrático.

La policía de Hong Kong emitió órdenes de arresto para Law y otros activistas autoexiliados en 2023 y ofreció recompensas de 1 millón de dólares de Hong Kong (127.600 dólares estadounidenses) por información que conduzca a su arresto.

Law está acusado de colusión con partes extranjeras e incitación a la secesión por presuntamente pedir sanciones y la separación de Hong Kong de China en reuniones con funcionarios extranjeros y en cartas abiertas, peticiones, publicaciones en redes sociales y entrevistas con medios de comunicación.

En un comunicado, el gobierno de Hong Kong instó a Law a regresar a la ciudad y entregarse a las autoridades, diciendo que es sospechoso de continuar cometiendo delitos de seguridad nacional desde que huyó al extranjero.

“Los fugitivos serán perseguidos de por vida a menos que se entreguen”, se indica en el documento.

Hong Kong es un territorio chino con sus propias leyes y regulaciones, pero el gobierno central en Beijing tomó medidas enérgicas en 2020 tras las multitudinarias protestas antigubernamentales del año anterior, imponiendo una Ley de Seguridad Nacional en la ciudad, de 7,5 millones de habitantes.

Law saltó a la fama como líder estudiantil de la Revolución de los Paraguas a favor de la democracia en 2014, junto con Joshua Wong, quien está encarcelado en Hong Kong.

Law fue elegido para la Asamblea Legislativa en 2016, pero fue descalificado después de elevar su tono al jurar lealtad a China durante el juramento de cargo, haciéndolo sonar como una pregunta.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.