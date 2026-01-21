Podría aumentar cifra de víctimas de incendio en Pakistán tras hallazgo de restos humanos

El número de víctimas de un incendio mortal en un centro comercial en la ciudad más grande de Pakistán podría aumentar tras el descubrimiento el miércoles de partes de cuerpos que se cree pertenecen a más de una docena de personas, informaron las autoridades.

Por primera vez, los buscadores llegaron a una tienda en Gul Plaza en Karachi, donde muchas personas habían buscado refugio durante el incendio del sábado.

Antes del descubrimiento, 29 personas habían sido confirmadas muertas, según la cirujana policial, la doctora Summaiya Syed. Ella confirmó que el hospital principal de la ciudad recibió más de dos docenas de partes de cuerpos durante el quinto día de búsquedas.

Javed Nabi Khoso, un administrador del gobierno, declaró que las estimaciones iniciales sugieren que los restos recuperados de la tienda pueden pertenecer a entre 15 y 25 personas.

"Esta es la primera vez que se encuentra un número tan grande de restos en un solo lugar desde el incendio", afirmó.

Abid Jamal Sheikh, un alto funcionario de rescate, indicó también que las partes podrían pertenecer a más de una docena de personas, pero enfatizó que la confirmación oficial estaba pendiente.

La causa del incendio aún está bajo investigación. La policía ha dicho que un cortocircuito podría haber desencadenado el fuego.

Mientras tanto, el miércoles, decenas de dolientes asistieron al primer funeral, el de Shahroz Iqbal, un propietario de tienda que murió en el incendio.

Karachi tiene una larga historia de incendios mortales, a menudo vinculados a estándares de seguridad deficientes, débil aplicación de la ley y construcciones ilegales. En noviembre de 2023, un incendio en un centro comercial mató a 10 personas e hirió a 22. Uno de los desastres industriales más mortales de Pakistán ocurrió en 2012, cuando un incendio en una fábrica de ropa mató al menos a 260 personas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.