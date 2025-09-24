Stay up to date with notifications from The Independent

Por primera vez en casi 60 años, un presidente sirio se dirige a la ONU

Jennifer Peltz,Bassem Mroue
Miércoles, 24 de septiembre de 2025 13:32 EDT
ASAMBLEA GENERAL-SIRIA (AP)

El presidente de Siria, Ahmad al-Sharaa, se dirigió a la Asamblea General de la ONU el miércoles, la primera vez que un líder sirio lo hace en casi 60 años.

"Siria está recuperando su lugar legítimo entre las naciones del mundo", afirmó al-Sharaa en la reunión anual de líderes mundiales.

La dinastía autocrática y represiva de 50 años de la familia Assad colapsó abruptamente en diciembre de 2024, cuando el entonces presidente Bashar Assad fue derrocado en una ofensiva insurgente relámpago liderada por Al-Sharaa. La caída de Assad puso fin a casi 14 años de guerra civil.

Mroue informó desde Beirut.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

