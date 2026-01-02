Niño palestino se ahoga en inundación de su campamento en Gaza, dice la ONU

Un niño palestino en la Franja de Gaza se ahogó en inundaciones que engulleron su campamento de tiendas, indicó la ONU el jueves, y se difundieron videos que muestran a rescatistas tirando de él por el tobillo para tratar de sacarlo de las aguas fangosas. Fue el indicio más reciente de las miserias que el invierno está infligiendo a la población del territorio, donde muchos se han quedado sin hogar debido a la devastación causada por dos años de guerra.

Funcionarios de salud también reportaron la muerte de otro niño de 9 años en Gaza, pero las circunstancias no estaban claras.

Mientras tanto, en Cisjordania, fuerzas israelíes llevaron a cabo una redada de arrestos, deteniendo a unos 50 palestinos —muchos de ellos tras ingresar los soldados a sus hogares—, indicó un grupo palestino que representa a prisioneros.

Al comenzar el 2026, el frágil alto el fuego de 12 semanas entre Israel y Hamás ha puesto fin en gran medida al bombardeo a gran escala de Gaza por parte de Israel. Pero casi a diario fuego israelí provoca muertes de palestinos, y la crisis humanitaria no muestra signos de amainar. Al menos tres soldados israelíes han muerto en Gaza desde que comenzó el alto el fuego, fallecidos por ataques de milicianos o detonaciones de explosivos.

Niño pequeño se ahoga en inundaciones

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) indicó el jueves que Ata Mai, de 7 años, se ahogó el sábado en una grave inundación que engulló su campamento de tiendas en Ciudad de Gaza. La muerte de Mai fue la más reciente de un niño que se reporta en Gaza, en un momento en que tormentas, clima frío e inundaciones empeoran las ya de por sí brutales condiciones de vida. Casi toda la población de más de 2 millones de personas ha perdido sus hogares, y la mayoría vive en precarios campamentos que ofrecen escasa protección contra las inclemencias del tiempo.

El UNICEF señaló que Mai había estado viviendo con sus hermanos menores y su familia en un campamento de unas 40 tiendas. Perdieron a su madre en la guerra.

Tomas de video captadas por equipos de Defensa Civil, difundidas por Al Jazeera, muestran a rescatistas intentando sacar el cuerpo de Mai de lo que parece ser un pozo lleno de agua fangosa rodeado por escombros de edificios bombardeados. Los hombres se adentran en el agua, tirando del tobillo del niño, la única parte visible de su cuerpo. Más tarde, el cadáver se ve envuelto en un paño lodoso mientras es colocado en una ambulancia.

En las últimas semanas, frías lluvias invernales han azotado repetidamente los extensos campamentos de tiendas, causando inundaciones, convirtiendo en lodo los caminos de tierra de Gaza y provocando que edificios dañados por los bombardeos israelíes se vengan abajo. El UNICEF dice que al menos seis niños, incluido Mai, han muerto hasta ahora por causas relacionadas con el clima, incluido un niño de 4 años que falleció al desplomarse un edificio.

El Ministerio de Salud de Gaza dice que tres niños han muerto de hipotermia.

"Los equipos que visitan los campamentos de desplazados reportaron condiciones espantosas que ningún niño debería tener que soportar, con muchas tiendas arrastradas por el viento o desplomadas por completo", narró Edouard Beigbeder, director regional de la división de UNICEF para Oriente Medio y África del Norte.

Redada de arrestos en Cisjordania

La Sociedad de Prisioneros Palestinos señaló que fuerzas israelíes arrestaron al menos a 50 palestinos en toda Cisjordania e interrogaron a muchos de ellos durante la noche. La mayoría de los arrestos se llevaron a cabo en el área de Ramala, indicó el grupo, un organismo oficial de la Autoridad Palestina.

"Estas operaciones fueron acompañadas de redadas generalizadas, abusos y agresiones contra los detenidos y sus familias, además de extensos actos de vandalismo y destrucción dentro de los hogares de los ciudadanos", alegó el grupo.

El ejército de Israel no comentó de momento sobre la redada.

La sociedad dice que Israel ha arrestado a 7.000 palestinos en Cisjordania y Jerusalén este año, y a 21.000 desde que comenzó la guerra el 7 de octubre de 2023. El gobierno israelí no da a conocer el número de personas que ha arrestado en Gaza.

La violencia en Cisjordania se incrementó durante la guerra en Gaza. El ejército israelí ha llevado a cabo operaciones a gran escala contra milicianos en las que han muerto cientos de palestinos y decenas de miles más se han visto obligados a desplazarse. También ha habido un aumento en la violencia por parte de colonos israelíes, y ataques palestinos contra israelíes.

Fallece un niño en Gaza

Youssef Shandaghi, un niño de 9 años, murió en Jabaliya —en el norte de Gaza—, no lejos de la así llamada "Línea amarilla", la demarcación del alto el fuego entre más de la mitad de la Franja de Gaza aún controlada por el ejército israelí y el resto del territorio, donde vive la mayoría de la población.

Dos funcionarios del Hospital Shifa de Gaza, su director Mohamed Abu Selmiya y el director general Rami Mhanna, dijeron que el niño falleció a consecuencia de disparos israelíes provenientes del otro lado de la Línea amarilla. Abu Selmiya citó el informe del médico que recibió el cuerpo de Shandaghi. El ejército de Israel indicó que no tenía conocimiento del incidente.

Pero un tío del niño señaló que murió debido al manejo de municiones sin explotar que encontró mientras jugaba. Por el momento no fue posible reconciliar las versiones contradictorias.

Las fuerzas israelíes abren fuego casi a diario contra palestinos que se acercan demasiado a la Línea amarilla, a menudo matando o hiriendo a algunos, según personal médico y testigos. El ejército israelí dice que dispara tiros de advertencia si alguien cruza la línea, y le dispara a cualquiera que se considere una amenaza para los soldados. Ha reconocido que algunos civiles han muerto, entre ellos niños pequeños.

Desde que comenzó el alto el fuego, 416 palestinos han fallecido y 1.142 han resultado heridos en Gaza, según el Ministerio de Salud. El número total de muertes palestinas por la guerra es de al menos 71.271. El ministerio, que no distingue entre milicianos y civiles en su conteo, está compuesto por profesionales médicos y mantiene registros detallados que la comunidad internacional considera confiables en general.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.