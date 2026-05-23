Mueren 14 trabajadores de la confección en dos choques viales en Camboya

Dos percances viales en Camboya el sábado derivaron en la muerte de al menos 14 trabajadores de fábricas de confección y en que otros 93 resultaran heridos, en su mayoría mujeres.

El sector de la confección es el principal generador de exportaciones del país, y su ventaja competitiva radica en los bajos costos laborales. Los salarios, incluidas las horas extra, suelen ascender a entre 200 y 300 dólares al mes.

El primer incidente ocurrió en la provincia de Kampong Chhnang, a unos 60 kilómetros (37 millas) al norte de la capital, Nom Pen, cuando un camión pesado de carga chocó contra un camión de techo abierto que transportaba a trabajadores a su fábrica. Nueve personas murieron y 53 resultaron heridas, según un comunicado emitido por el Ministerio de Trabajo.

El segundo choque ocurrió en la provincia suroriental de Svay Rieng, uno de los principales centros de fábricas de confección de Camboya. Un autobús que llevaba trabajadores se salió de la carretera y se volcó, lo que causó la muerte de cinco personas y dejó otras 40 heridas.

Los camiones de techo abierto son el método de transporte habitual disponible para los trabajadores. A menudo carecen de asientos o bancos, lo que obliga a los pasajeros a ir de pie e incrementa significativamente el riesgo de sufrir lesiones o morir.

El Ministerio de Trabajo manifestó estar “profundamente conmocionado por dos horribles accidentes de tráfico que ocurrieron simultáneamente”, y pidió el estricto cumplimiento de las leyes de tránsito para prevenir accidentes.

Un informe del Ministerio de Transporte señala que 1.467 personas murieron en percances de tráfico en Camboya en 2025, lo que los convierte, por mucho, en la principal causa de muertes accidentales en la nación del sudeste asiático.

El sector de la confección del país, que abarca prendas de vestir, calzado y artículos de viaje, emplea a entre 800.000 y 1 millón de personas en aproximadamente 1.900 fábricas, y la producción representó más de 15.500 millones de dólares en exportaciones el año pasado, según el Ministerio de Comercio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.