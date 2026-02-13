Miles se manifiestan en apoyo al antiguo rey de Nepal y piden el regreso de la monarquía

Miles de simpatizantes del antiguo rey de Nepal se congregaron el viernes en el exterior del aeropuerto de Katmandú para recibirlo y exigir la restauración de la monarquía, abolida en la nación himalaya.

Gyanendra Shah saludó a la multitud que lo vitoreaba desde el techo corredizo de su auto, mientras cientos de policías con equipos antimotines trataban de controlar a los simpatizantes que abarrotaban la entrada principal al Aeropuerto Internacional Tribhuvan.

“Que vuelva el rey. Amamos a nuestro rey más que a nosotros mismos. Restablezcan la monarquía constitucional”, coreaba la multitud.

Más simpatizantes se alinearon a lo largo del trayecto entre el aeropuerto y la residencia privada del antiguo rey. Las movilizaciones fueron pacíficas y no hubo detenciones.

Gyanendra Shah regresaba de un viaje al este del país.

En 2006, las multitudinarias protestas callejeras obligaron a Gyanendra a renunciar a su gobierno autoritario, y dos años después el parlamento aprobó la abolición de la monarquía, mientras Gyanendra abandonaba el Palacio Real para vivir como un ciudadano normal.

Se estima que unos 10.000 simpatizantes asistieron a una manifestación similar el año pasado en el aeropuerto. Otra concentración monárquica celebrada el año pasado se tornó violenta y causó dos muertos y numerosos heridos.

Gyanendra no se ha pronunciado acerca de los llamados a la restauración de la monarquía. A pesar del creciente apoyo, tiene pocas posibilidades de volver al poder de inmediato, ya que el respaldo no es tan significativo como el que tienen otros partidos políticos que se oponen a la idea.

La muestra de apoyo a la monarquía se produce antes de las cruciales elecciones parlamentarias del próximo mes. Los grupos afines a Gyanendra, que obtuvieron alrededor del 5% de los escaños en los últimos comicios, esperan ampliar su representación.

