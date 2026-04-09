Filipinas abre una base clave de guardacostas en el disputado mar de China Meridional

Filipinas inauguró el jueves una importante base de guardacostas en una isla del mar de China Meridional para que sirva como un “centinela firme de nuestra soberanía”, en una región en disputa vigilada de cerca por las fuerzas chinas.

Las autoridades chinas no reaccionaron de inmediato a la apertura por parte de Filipinas de su comando de distrito de la Guardia Costera en la isla Thitu, que ha estado ocupada durante décadas por fuerzas y civiles filipinos pero también es reclamada por Beijing.

La guardia costera china y otros barcos vinculados al gobierno patrullan con frecuencia las aguas periféricas frente a la isla, que también es reclamada por Vietnam y Taiwán. En el pasado, fuerzas chinas y filipinas han tenido enfrentamientos tensos, aunque en su mayoría menores, en aguas alejadas.

China reclama prácticamente todo el mar, una ruta comercial clave, pese a un fallo arbitral de 2016 que invalidó sus amplias reclamaciones en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Beijing no participó en el arbitraje, rechazó su resultado y continúa desafiándolo.

El secretario de Transporte de Filipinas, Giovanni Lopez; el senador Erwin Tulfo, y el comandante de la guardia costera, el almirante Ronnie Gil Gavan, volaron a Thitu para inaugurar el puesto de mando en una breve ceremonia, que se realizó para coincidir con la conmemoración del Día del Valor del país.

“Este es un paso permanente para mostrar que nuestra guardia costera está lista para defender nuestro interés en las aguas, a nuestros pescadores, su sustento y, lo más importante, nuestra soberanía”, afirmó Lopez.

Un letrero en el nuevo edificio de la guardia costera indicó que fue “establecido como la vanguardia y el centinela firme de nuestra soberanía, derechos soberanos y jurisdicción marítima”.

El comando de la guardia costera estará encabezado por un comodoro y contará con el respaldo de un número de efectivos, buques patrulleros y aeronaves para labores de seguridad, monitoreo, protección ambiental y búsqueda y rescate. La guardia costera señaló que se construirían puestos avanzados más pequeños en afloramientos de menor tamaño ocupados por Filipinas.

Rodeada de playas blancas, la isla Thitu, con forma de renacuajo, recibe el nombre de Pag-asa —"esperanza" en tagalo— entre unos 400 pobladores filipinos. Es una de nueve islas, islotes y atolones que han sido mantenidos por fuerzas filipinas desde la década de 1970.

Hace más de una década, China comenzó a transformar siete arrecifes en disputa en bases insulares en las Spratly. Entre ellos estaba el arrecife Subi, ahora una importante base insular con una pista de aterrizaje de grado militar a unos 24 kilómetros (15 millas) al sureste de la isla Thitu.

“Todos los días, nuestros pobladores ven barcos de la guardia costera china y de la milicia por todo alrededor de la isla. Este nuevo comando distrital de la guardia costera es un gran impulso moral para ellos”, dijo a The Associated Press MP Albayda, quien se desempeña como vicealcalde del municipio insular.

Filipinas reclama la región como su municipio costero más remoto, dentro de su provincia insular occidental de Palawan. Hace décadas alentó a familias de pescadores a reubicarse allí con incentivos como arroz gratis, para subrayar su control sobre la zona.

La isla, de 37 hectáreas (91 acres), ahora cuenta con conexiones de internet y telefonía celular, un suministro más estable de electricidad y agua, una pista recién cementada, un muelle, una escuela primaria, un gimnasio e incluso un centro de evacuación para épocas de tifones. Sin embargo, Thitu sigue siendo un asentamiento fronterizo modesto en comparación con la isla Subi construida por China.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.